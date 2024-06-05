美債殖利率連4降 為何好消息成「山雨欲來」前兆？關鍵問題在這

美國公債殖利率一連四個交易日走下坡，但這回交易員卻不喜反憂。（路透）

美國公債殖利率 一連四個交易日走下坡，平常這對債市是大好消息，但這回交易員卻憂心忡忡。因為美國經濟景氣減弱跡象最近層出不窮，使市場關注焦點大轉彎，從唯恐通膨復熾轉向擔心經濟衰退山雨欲來。

殖利率下降變成壞消息 其來有自

債市近年來一直期待聯準會（Fed）調降政策利率。問題是，降息 原因是什麼？若是因為通膨減緩使Fed無須再把利率維持在23年高點，降息當然是大利多。然而，如果Fed是為了挽救經濟於衰退邊緣，藉調降借貸成本攙扶經濟一把，那麼降息就變成壞消息。

跡象顯示，過去一周來，債市看法已急遽轉變。一周前，美債殖利率升幅仍大得足以驚擾股市，當時主流觀點認定，還需要至少幾個月的數據證明通膨降溫趨勢確立，才能說服決策官員出手調降目前維持在5.25%~5.5%的聯邦資金利率目標區間。

紐約債券 承銷商Rooseelt & Cross執行副總裁法拉威說：「市場觀點又開始回歸Fed啟動降息時點可能提前而非延後。看來我們像是獲致某種軟著陸，但我們又回到原點--Fed可能需要出手協助經濟。」

經濟數據轉弱觸動債市氛圍驟變

本周一和周二公布的最新經濟數據印證這個觀點。周一，供應管理協會（ISM）5月製造業指數降到48.7，遠低於經濟學家預測中位數49.6，且略低於象徵景氣榮枯界線的50，可見景氣停滯。緊接著，周二公布美國4月職缺數掉到810萬個，也低於經濟學家預期，顯示勞動市場景氣降溫。

光憑這些數據，仍不足以確定經濟衰退近在眼前；但疲弱的數據紛至沓來，已讓債市驚覺這波經濟減速的嚴重性，可能嚴重到逼得Fed必須在數月後出手降利率。

芝商所FedWatch網站4日顯示，聯邦資金期貨交易員如今預期，Fed在9月調降利率至少1碼（0.25個百分點）的機率竄升，從前一日的59.6%升上65.7%。同時，根據彭博資訊報導，利率交換（swap）合約價格顯示，11月起開始降息的或然率也升高了。

Truist顧問公司固定收益常務董事休伊說：「過去幾個交易日來，殖利率下滑是對一連串數據顯示經濟果真降溫的反應。今天，職缺數降到逾三年來最低點，且緊跟在住宅、支出和製造業景氣遲緩的數據之後發布，顯示Fed歷史性緊縮循環的效應正開始緩緩浮現。」

休伊表示，Fed固然會想見到更多證明通膨持續減緩的證據，但「最近的經濟趨勢若是持續，將呼應Fed不會進一步升息、反而會在今年稍後開始降低利率的展望」。他在接受MarketWatch訪問的電郵中寫道：「美國公債殖利率回落，是隨這種結局的可能性升高而做的調整。我們仍認為，Fed將在聯邦公開市揚操作委員會（FOMC）9月會議上啟動降息。」

美國短債、長債殖利率連四日同步下滑

4日收盤，美國2年期、10年期和30年期公債殖利率全都連續第四個交易日收低。

同時，10年期和30年期美債殖利率分別以4.335%和4.483%報收，都是兩個月最低點，而且累計四日跌幅皆為止於2月1日那四天以來最大。

長債殖利率走向往往反映債市對經濟展望的看法。而美國短期公債殖利率滑落，更釋出一個令人憂慮的訊號：短期經濟展望不妙，反映市場預料Fed可能必須開始調降利率提振經濟。

對Fed政策敏感的2年期美債殖利率4日收在4.77%%，且連四日降幅是止於5月6日那四天以來最大。