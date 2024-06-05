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挑戰紐約證交所霸主地位 貝萊德等業者支持成立德州證交所

編譯葉亭均／綜合外電
紐約證交所在全美證券交易擁有霸主地位。(路透)
紐約證交所在全美證券交易擁有霸主地位。(路透)

由基金業者貝萊德（BlackRock）和做市商城堡證券（Citadel Securities）支持的一個團體正計劃在德州建立一家新的國家級證券交易所，要挑戰紐約證交所和那斯達克交易所的霸主地位。

道瓊社報導，德州證交所執行長詹姆士．李（James Lee，音譯）向華爾街日報表示，該交易所已從個人和大型投資公司籌得1.2億美元，計劃今年稍後向美國證管會（SEC）提交註冊文件，目標2025年開始撮合交易、2026年舉行首次企業上市掛牌。

德州證交所的成立，是要利用投資人對那斯達克和紐約證交所的不滿情緒，包括不斷增加的合規成本和新增規定，例如那斯達克交易所對上市企業的董事會成員多元性設定新目標。德州證交所的資助者承諾，將對企業執行長更友善。

另一個原因，則是美國企業版圖變化，數十家企業為了更有利的監管和納稅規定而把總部遷往德州。德州現在比其他州擁有更多財星500強企業，包括埃克森美孚、AT&T和美國航工公司。高盛的達拉斯園區在去年開始動工，號稱可容納5,000 多名員工。

近幾個月來，交易圈一直在討論德州會出現一家新興、反覺醒（anti-woke）的交易所。詹姆士．李表示，德州證交所將會是完全電子化的，但計劃在達拉斯市中心設立實體。該交易所計劃爭取企業的主要上市和雙掛牌上市，也希望吸引ETF掛牌。

要從無到有打造一家新的交易所絕非易事。紐約證交所和那斯達克交易所在美國企業股票上市方面，早已擁有雙寡頭地位。其他交易所，包括IEX和Cboe Global Markets都嘗試進軍股票上市業務，但難以獲得吸引力。至於長期證券交所（ Long-Term Stock Exchange）在2019年獲得SEC核准後，迄今只有兩件掛牌上市案。

數十年前，在紐約之外有數十家區域性股票交易所，後來不是關閉，就是被更大的同業收購。波士頓證交所、芝加哥證交所和費城證交所都是在過往20年間被紐約證交所與那斯達克交易所母公司所納入麾下。

德州 那斯達克 證券

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