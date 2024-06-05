《財富》美國500強 沃爾瑪連12奪冠 輝達首登前10

沃爾瑪連續12年高居財富500強美國企業榜首。（路透）

《財富》雜誌發表2024年美國500強排行榜。整體而言，今年上榜門檻從去年的72億元降至71億元。500強總收入由去年的18.1兆元上升到18.8兆元，較前年增加約4%。

2023年這些美國最大企業的總獲利約1.72兆元，比前一年成長約10%。

在今年的榜單上，沃爾瑪憑藉其營收連續第12年位居榜首；亞馬遜連續五年位列第二，蘋果公司重回第三位。

從獲利能力來看，科技和金融業仍是最賺錢的產業。蘋果去年獲利969.95億元，較上年下降約2.8%，仍蟬聯獲利榜首；波克夏 控股公司在2023年轉虧為盈，獲利962.23億元，重回獲利榜第二位。

在最賺錢的前10家公司中有6家是科技公司。其中輝達 去年獲利達到了創紀錄的297.6億元，較上年成長581%，首次躋身獲利前十名。

但大型科技股表現歧異。蘋果去年營收下降2.8%，為2019年來首次負成長。特斯拉 和輝達登上歷史最高排名。受惠於人工智慧熱潮，微軟以3.1兆元市值超越蘋果，成為「七巨頭」中最新的龍頭。

去年有51家上榜公司未獲利；較上年減少3家；虧損總額達750億元，較2022年下降38%。Lumen Technologies是榜單上虧損最多公司，虧損額超過102億元；3M公司位居虧損榜第二位，虧損額超過69億元。

今年共有30家新上榜或重新上榜公司。其中16家公司至少間隔一年後重返該榜單，包括拉斯維加斯金沙集團、藝電公司等。有14家公司首次上榜，包括通用醫療技術公司、外送配送公司DoorDash以及人力資本管理軟體公司Workday。

今年的榜單中有9家為股東實現10年年化總回報率超過30%，包括輝達、特斯拉、超威半導體、博通、超微電腦和禮來公司。其中，輝達2023年10年年化股東總回報率為63%，在榜單中居首。