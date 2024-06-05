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網紅「咆哮小貓」買進GameStop期權 獲利恐不易

財經新聞組／綜合報導

「咆哮小貓」吉爾(Keith Gill)是2021年迷因股狂潮背後的影武者。他近日買進GameStop期權部位可能坐擁數千萬美元的帳面利潤，但要想實現這些獲利可能並不容易。

吉爾的Reddit帳戶3日發布一張截圖，顯示對這家陷入困境的電玩零售商下了1.16億元的賭注，推動GameStop股價飆升21%。他的帳戶顯示了12萬個GameStop 6月21日到期的看漲期權部位，執行價為20元，以3日收盤價計算價值6570萬元。看漲期權代表未來以固定價格購買股票的權利。

然而，根據Trade Alert的數據，GameStop的未平倉合約數量從5月19日的約1.5萬份飆升至5月底的14.5萬份。在此期間其股價平均為5.52元；以3日合約收盤價10元計算，買進12萬期權相當於上漲約5400萬元。

吉爾可以出售期權本身或買進標的股票。但選擇權專家表示，考慮到該部位規模以及GameStop的關注度，這兩種選擇都可能存在問題。

市場參與者表示，在不引起關注情況下，即使出售部分選擇權部位也很困難，這可能會壓低選擇權以及標的股票的價格。

分析師表示，另一種可能性是買下所披露期權合約所要求的1200萬股股票，這可能需要數億元的資金。

選擇權交易員表示，吉爾繞過這個問題並仍然賺錢的一種方法，是在選擇權到期前放空1200萬股GameStop股票。放空投資人借入股票並出售，希望將來能以較低的價格回購股票。

如果GameStop的股價在選擇權到期時高於20元執行價格，理論上吉爾可以行使他的選擇權，以每股20元價格買下股票，並用這些股票來平倉他的空頭部位。

按照3日收盤價，吉爾將以28元價格出售這些股票，並行使選擇權以20元價格回購這些股票，為自己帶來每股8元、即9600萬元的淨利。

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