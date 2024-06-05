混合動力討喜 福特Maverick皮卡 美5月銷量暴增96%

福特表示，在混合動力車和卡車銷售的推動下，5月美國汽車銷量大幅成長。

當月福特汽車銷量為19萬輛，年增11.2%，月增6.4%。福特本月出貨1萬7631輛混合動力車，主要是新款F-150混合動力車和Maverick混合動力車。

Maverick表現出色，5月銷量暴增近96%至1萬3616輛。Maverick混合動力版的銷量猛增111%，達到7687輛。福特表示，Maverick皮卡和混合動力車銷量在5月創下銷售紀錄。

全新F-150皮卡今年稍早因延後推出而銷量下滑，但在5月出現反彈。福特5月卡車整體銷量成長11.2%，達到10萬9143輛，其中皮卡銷量成長7.7%達8萬7786輛。福特表示，混合動力版F-150的銷量成長了51%，卡車銷量為5766輛。

然而，福特的電動車 銷售仍呈現成長。5月電動車銷量總計8966輛，較去年同期成長64.7%。其中Mustang Mach-E SUV 銷量增加45.9%；F-150 Lightning成長91%，E-Transit商用貨車成長77%。

雖然福特電動車的銷量較高，但福特越來越被迫採用激勵措施來銷售。

同時，福特本月SUV銷量成長7.4%達到6萬7371輛；其中全尺寸Bronco成長18%，福特Explorer成長15.1%，全新全尺寸Expedition成長16.4%。