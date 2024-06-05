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財經簡訊

財經新聞組／整理

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豐田召回逾10萬輛SUV皮卡

美國國家公路交通安全管理局(NHTSA)表示，豐田汽車將在美國召回超過10萬輛SUV和皮卡車。此次召回包括一些配備日本汽車製造商V35A六缸引擎的豐田Tundra皮卡和雷克薩斯LX600 SUV。NHTSA表示，製造過程中產生的碎片可能會污染引擎並導致主軸承失效，從而導致引擎熄火和驅動力損失。

波音董事會將決定新執行長

波音公司董事會準備做出決定，因為該公司執行長卡爾霍恩(David Calhoun)將於今年年底辭職。他表示，關於繼任人選將由董事會決定。他在柏林出席航空會議期間表示：「董事會已準備好做出決定，他們有時間做出決定。」並補充說，他仍會致力於幫助公司度過難關。卡爾霍恩將於年底辭職，這是這家飛機製造商全面安全危機引發的管理層大幅改組的一部分；而今年1月一架新型737 MAX飛機門栓在空中爆炸事件進一步加劇了這一危機。

微軟致力解決歐盟反壟斷調查

微軟總裁史密斯(Brad Smith)表示，微軟預計將採取額外措施來解決歐盟對其Office產品中的聊天和視訊應用Teams的反壟斷調查。繼Salesforce旗下競爭對手Slack於2020年提出投訴後，歐盟委員會去年對微軟搭售Office和Teams的行為展開調查。微軟於4月表示，將全球聊天和視訊應用程式Teams與Office產品分開銷售。幾個月前，該公司已在歐洲將這兩種產品分拆，以避免可能面臨的歐盟反壟斷罰款。

傳馬斯克要輝達優先出貨給X

根據《CNBC》報導，特斯拉執行長馬斯克告訴輝達優先向其X和xAI公司出貨人工智慧處理器，而不是電動車製造商。報導引述12月的輝達內部備忘錄顯示，「馬斯克優先在X上部署H100 GPU，而不是特斯拉；將原本為特斯拉發貨的1.2萬個H100 GPU重定向到 X。」

特斯拉德國廠6月將停產5天

電動車製造商特斯拉發言人證實，其位於格倫海德的德國廠將於6月停產5天，以改善柏林以外的工廠流程。特斯拉將於6月7日、14日、17日、27日和28日暫停車輛生產和動力總成領域的生產。特斯拉今年已經兩度暫停該廠的生產。5 時該廠表定停工一天；而3月的一次縱火襲擊導致工廠停工數日。

特斯拉 微軟 歐盟

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