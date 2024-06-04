我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約市低收入家庭租金補助首日收15萬戶申請 6月9日截止

紐約市公廁難找 亞當斯：擬新建、翻修82間

網紅吉爾憑貼圖單日進帳8千萬美元 E*Trade考慮趕他走

編譯劉忠勇／綜合外電
Roaring Kitty 5月重現江湖，再現網紅在迷因股呼風喚雨的能耐。（路透）
Roaring Kitty 5月重現江湖，再現網紅在迷因股呼風喚雨的能耐。（路透）

2021年引爆迷因股軋空熱潮的網紅吉爾（Keith Gill），本周日在線上論壇Reddit發了一張投資組合圖，又引發遊戲驛站（GameStop，股票代號GME）股價大漲。華爾街日報報導，網路券商E *Trade擔心吉爾最近購買GameStop選擇權可能有操縱股票之嫌，正考慮將吉爾逐出其交易平台。

知情人士透露，有「Roaring Kitty」之稱的吉爾5月再度掀起迷因股熱潮前不久，便在E*Trade上買進了大筆的GameStop選擇權。本周，吉爾發布一張E*Trade帳戶的截圖，激勵GameStop周一股價收盤大漲21%。他周一盤後再發截圖，顯示他帳面增加了8,550萬美元，目前價值1.4億美元。自從他復出以來，GameStop已上漲70%以上。

在E*Trade看來，吉爾這種影響力讓人擔心他會為了自己的利益而哄抬股價。華爾街日報引述知情人士指出，相關討論包括吉爾的行為是否構成操縱，不過，該公司也擔心，將吉爾踢出平台，不知會引起網紅追隨大軍什麼反應。

據知情人士透露，美國證券與交易委員會（SEC）也在調查吉爾在社交媒體發文前後GameStop選擇權買權的交易狀況。一名知情人士表示，這些選擇權交易在SEC內部引發是否應構成操縱行為的討論。不能確定的是，SEC是否針對吉爾本人予以調查。

5月12日周日，吉爾相關一個X帳戶發布了一張圖片，顯示一名坐著的男子身體前傾，這是他在三年來首次發帖。

隔天，正當GameStop和其他迷因股的交易大增之際，E*Trade系統發生癱瘓。當天，大多數客戶在好幾個小時都無法使用交易平台。知情人士透露，在這段時間，E*Trade採用了「緊急交易程序」，改為電話接單，並將下單指令記在紙上或電子郵件裡。知情人士透露，平台當時出現的是內部問題，與交易量激增沒有關係。

GameStop 華爾街 投資

上一則

英特爾CEO認為中國晶片市場有大好機會 告誡美國打壓過頭恐適得其反

下一則

美銀：晶片業牛市將持續到2026年中 帶旺3題材同受惠

延伸閱讀

塗鴉靖國神社網紅返中國 遭日警通緝

塗鴉靖國神社網紅返中國 遭日警通緝
中網紅在靖國神社撒尿塗鴉 胡錫進：希望是韓國人幹的

中網紅在靖國神社撒尿塗鴉 胡錫進：希望是韓國人幹的
散戶大哥曬購股截圖 GameStop股價盤前噴漲105%

散戶大哥曬購股截圖 GameStop股價盤前噴漲105%
川普再口出狂言 揚言「若中國犯台將轟炸北京」

川普再口出狂言 揚言「若中國犯台將轟炸北京」

熱門新聞

自2019年以來，美國房市已產生很大的變化，成為擁房族似乎變成更不可能的事。（歐新社）

在美買房「像玩不會贏的遊戲」 才隔4年市場已天翻地覆

2024-05-27 07:09
埃利亞斯在1999年出版的著作《道指4萬點：從史上最大一波牛市中獲利的策略》封面。(擷自Amazon.com)

他在25年前預測道指4萬點被嘲笑 如今他再預言股市…

2024-05-28 14:54
Vertiv在今年5月宣布新的AI中心Vertiv.com/AI。(美聯社)

美國這一檔散熱飆股 已漲了近700%

2024-05-28 22:20
世界黃金協會數據顯示，台灣央行黃金儲備在全球央行中排第12名。路透

全球持有最多黃金儲備國家 這國第一名

2024-06-01 10:20
聯準會（Fed）今年會不會降息，會降幾次，最快何時出手，仍是懸而未決的問題。路透

經濟學家：Fed降息只差一條件到位 最快「這時候」出手

2024-06-01 11:29
大摩預期到2028年，AI PC將占整體PC市場的65%。圖為宏碁在5月發表Copilot+ PC—Swift 14 AI筆記型電腦。(圖/宏碁提供)

大摩看好AI PC市占衝高 4年後達65% 點名這些企業受惠

2024-05-27 01:15

超人氣

更多 >
4生肖下半年財運旺又遠離小人 屬鼠創業成功、他們投資收益可觀

4生肖下半年財運旺又遠離小人 屬鼠創業成功、他們投資收益可觀
灣區華人買到「好市多最好吃麵包」 讚：濃濃奶油味

灣區華人買到「好市多最好吃麵包」 讚：濃濃奶油味
防疫英雄跌下神壇 佛奇承認規定多「編造」、沒科學根據

防疫英雄跌下神壇 佛奇承認規定多「編造」、沒科學根據
嚇死…紐交所技術故障 波克夏股票「暴跌」99.97%

嚇死…紐交所技術故障 波克夏股票「暴跌」99.97%
專家建議 人人都應有這4個儲蓄目標

專家建議 人人都應有這4個儲蓄目標