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美股最錢線/策略師：Fed降息後買美債、賣美股

財經新聞組／綜合報導

美國銀行投資策略師哈奈特(Michael Hartnett)正在調整其操作計畫，以應對今年下半年的市場變化。

他在最新的報告中，建議投資人在聯準會首次降息後，趁美債價格下跌時買入，並賣出美股。根據芝商所(CME)的FedWatch工具，聯準會預計將在今年下半年開始降息，而首次降息最有可能在9月的FOMC會議上進行。

哈奈特的這項建議與其先前「除了債券什麼都可以買」的觀點形成鮮明對比。他先前的觀點是基於人工智慧(AI)正逐漸主導美股的假設，這使得其他資產難以吸引投資人的注意和資金。然而，在相對「溫和」的4月核心PCE數據未能提振美國科技股後，哈特內特對美債的信心加強。

哈奈特認為投資人在2024年下半年應將關注點放在美債而非美股的原因如下：

持股：「投資人大量持有現金、投資等級債券、科技股，部分持有2年期美債以押注聯準會降息，但沒有人持有30年期美債，因為財政過度支出。」

獲利：「美國信貸和股票對『軟著陸』機率上升反應積極；但『硬著陸』機率過低；考量實際零售銷售停滯、全球採購經理人指數(PMI)回升停滯以及勞動市場從『明確強勁』轉向『模糊強勁』再到『模糊』，30年期美債是應對硬著陸的最佳周期性對沖工具。」

政策：「美國消費者物價指數(CPI)預計在11月美國總統大選前達到3.75-4.5%；雖然聯準會希望在第一時間降息，但2024年的通膨已阻止聯準會降息，延長了其緊縮貨幣政策；至於財政政策，過去12個月美國政府實際支出為6.3兆元，但美國總統任期的第4年總是政府支出最強勁的一年；投資人認知到財政刺激已經『好到不能再好』；總而言之，未來12個月貨幣政策可能更加寬鬆，財政政策可能更加緊縮。」（財經新聞組）

投資 降息 聯準會

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