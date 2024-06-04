女性CEO增多 但遠低於男性

越來越多女性在史坦普500強公司中擔任高階主管，但與男性相比，人數仍然微乎其微。《美聯社》年度薪資調查的341位執行長中，有25位是女性；是2011年調查開始以來上榜女性人數最多的一次。第二高的數字是2017年的21名女性。晶片製造商AMD執行長兼董事會主席蘇姿丰(Lisa Su)在2023財年的調查中連續第5年成為薪酬最高的女性執行長，總薪酬為3030萬元，與一年前持平。她的總排名從第25位上升至第21位。

廢棄物管理收購Stericycle

廢棄物管理公司(Waste Management, Inc.)宣布將收購總部位於伊利諾州的廢棄物處理公司Stericycle，交易價值約72億元。WM將以每股62元的現金收購Stericycle的所有流通股。交易還包括Stericycle約14億元的淨債務。每股價格比Stericycle截至5月23日的60天成交量加權平均價格溢價24%，這是Stericycle在收到收購要約後考慮潛在出售之前的最後一個交易日。兩家公司表示，該交易已獲得董事會一致批准，預計最快將於2024年第4季完成。

Spotify 提高訂閱方案價格

Spotify宣布提高其美國的高階訂閱方案價格。這是這家瑞典音樂串流媒體公司一年內第二次漲價。美國Spotify用戶將在下個月收到訂閱新變更的通知。「個人」方案費用由10.99元升至11.99元；「雙人」方案費用由14.99元升至16.99元；「家庭」方案費用由16.99元漲至9.99元；「學生」方案價格仍為5.99元。根據部落格文章，Spotify 表示，它提高價格以便該公司能夠「繼續投資並創新我們的產品功能」。

莫德納默克疫苗 試驗結果佳

莫德納(Moderna)和默克公司發布實驗疫苗非常積極的3年數據，該疫苗與Keytruda療法聯合用於罹患致命皮膚癌的患者。該疫苗與默克公司的Keytruda一起使用可提高患者的生存率，並在一項針對致命皮膚癌患者的中期研究中顯示出持久的療效。近75%服用該組合的患者在2.5年後仍存活，沒有任何癌症復發的跡象或症狀；僅接受Keytruda治療的患者的比例為55.6%。合併使用此疫苗和Keytruda的患者2.5年後的整體存活率為96%；僅服用Keytruda的人存活比例為90.2%。