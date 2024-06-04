我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加2華女租房經歷 ：房東擅自裝設室內監視器

民調：川普喊驅逐無證客 獲半數選民共鳴

財經簡訊

財經新聞組／整理

女性CEO增多 但遠低於男性

越來越多女性在史坦普500強公司中擔任高階主管，但與男性相比，人數仍然微乎其微。《美聯社》年度薪資調查的341位執行長中，有25位是女性；是2011年調查開始以來上榜女性人數最多的一次。第二高的數字是2017年的21名女性。晶片製造商AMD執行長兼董事會主席蘇姿丰(Lisa Su)在2023財年的調查中連續第5年成為薪酬最高的女性執行長，總薪酬為3030萬元，與一年前持平。她的總排名從第25位上升至第21位。

廢棄物管理收購Stericycle

廢棄物管理公司(Waste Management, Inc.)宣布將收購總部位於伊利諾州的廢棄物處理公司Stericycle，交易價值約72億元。WM將以每股62元的現金收購Stericycle的所有流通股。交易還包括Stericycle約14億元的淨債務。每股價格比Stericycle截至5月23日的60天成交量加權平均價格溢價24%，這是Stericycle在收到收購要約後考慮潛在出售之前的最後一個交易日。兩家公司表示，該交易已獲得董事會一致批准，預計最快將於2024年第4季完成。

Spotify提高訂閱方案價格

Spotify宣布提高其美國的高階訂閱方案價格。這是這家瑞典音樂串流媒體公司一年內第二次漲價。美國Spotify用戶將在下個月收到訂閱新變更的通知。「個人」方案費用由10.99元升至11.99元；「雙人」方案費用由14.99元升至16.99元；「家庭」方案費用由16.99元漲至9.99元；「學生」方案價格仍為5.99元。根據部落格文章，Spotify 表示，它提高價格以便該公司能夠「繼續投資並創新我們的產品功能」。

莫德納默克疫苗試驗結果佳

莫德納(Moderna)和默克公司發布實驗疫苗非常積極的3年數據，該疫苗與Keytruda療法聯合用於罹患致命皮膚癌的患者。該疫苗與默克公司的Keytruda一起使用可提高患者的生存率，並在一項針對致命皮膚癌患者的中期研究中顯示出持久的療效。近75%服用該組合的患者在2.5年後仍存活，沒有任何癌症復發的跡象或症狀；僅接受Keytruda治療的患者的比例為55.6%。合併使用此疫苗和Keytruda的患者2.5年後的整體存活率為96%；僅服用Keytruda的人存活比例為90.2%。

疫苗 Spotify 默克

上一則

TikTok母公司字節跳動 宣布全球總法律顧問人選

下一則

全球航空業今年營收估增9.7% 但利潤微薄

延伸閱讀

Arm執行長哈斯也逛台灣夜市 笑：沒人跟我要簽名、合照

Arm執行長哈斯也逛台灣夜市 笑：沒人跟我要簽名、合照
黃仁勳：在台再募千名工程師 台灣生態系獨一無二

黃仁勳：在台再募千名工程師 台灣生態系獨一無二
美晶片股早盤漲勢凌厲 Nvidia漲逾3%、台積電ADR漲近2%

美晶片股早盤漲勢凌厲 Nvidia漲逾3%、台積電ADR漲近2%
Nvidia、AMD、安謀、高通同步上演「Computex行情」 股價盤前大漲

Nvidia、AMD、安謀、高通同步上演「Computex行情」 股價盤前大漲

熱門新聞

自2019年以來，美國房市已產生很大的變化，成為擁房族似乎變成更不可能的事。（歐新社）

在美買房「像玩不會贏的遊戲」 才隔4年市場已天翻地覆

2024-05-27 07:09
埃利亞斯在1999年出版的著作《道指4萬點：從史上最大一波牛市中獲利的策略》封面。(擷自Amazon.com)

他在25年前預測道指4萬點被嘲笑 如今他再預言股市…

2024-05-28 14:54
Vertiv在今年5月宣布新的AI中心Vertiv.com/AI。(美聯社)

美國這一檔散熱飆股 已漲了近700%

2024-05-28 22:20
世界黃金協會數據顯示，台灣央行黃金儲備在全球央行中排第12名。路透

全球持有最多黃金儲備國家 這國第一名

2024-06-01 10:20
聯準會（Fed）今年會不會降息，會降幾次，最快何時出手，仍是懸而未決的問題。路透

經濟學家：Fed降息只差一條件到位 最快「這時候」出手

2024-06-01 11:29
大摩預期到2028年，AI PC將占整體PC市場的65%。圖為宏碁在5月發表Copilot+ PC—Swift 14 AI筆記型電腦。(圖/宏碁提供)

大摩看好AI PC市占衝高 4年後達65% 點名這些企業受惠

2024-05-27 01:15

超人氣

更多 >
防疫英雄跌下神壇 佛奇承認規定多「編造」、沒科學根據

防疫英雄跌下神壇 佛奇承認規定多「編造」、沒科學根據
灣區華人買到「好市多最好吃麵包」 讚：濃濃奶油味

灣區華人買到「好市多最好吃麵包」 讚：濃濃奶油味
4生肖下半年財運旺又遠離小人 屬鼠創業成功、他們投資收益可觀

4生肖下半年財運旺又遠離小人 屬鼠創業成功、他們投資收益可觀
嚇死…紐交所技術故障 波克夏股票「暴跌」99.97%

嚇死…紐交所技術故障 波克夏股票「暴跌」99.97%
專家建議 人人都應有這4個儲蓄目標

專家建議 人人都應有這4個儲蓄目標