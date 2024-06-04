Skydance收購派拉蒙 新增每股15美元條款

根據報導，派拉蒙和Skydance已就合併條款達成一致，可能會在未來幾天內宣布。

派拉蒙特別委員會和由私募股權公司RedBird Capital和KKR支持的Skydance收購財團同意了這些條款，將等待派拉蒙控股股東Shari Redstone的簽署；後者擁有National Amusements，持有派拉蒙A類股票77%的股份。

該協議是在經過數周討論以及阿波羅全球管理公司和索尼 影業最近提出的競爭報價之後達成的。

該交易將讓Redstone的National Amusements收到20億元。Skydance將以每股15元、總計約45億元的價格收購派拉蒙B類近50%的股票，這將使股東擁有新公司的股權。

Skydance和RedBird也將向派拉蒙的資產負債表注入15億元現金，以幫助減少債務。

交易完成後，Skydance和Redbird將擁有派拉蒙三分之二的股份，B類股東將擁有該公司剩餘的三分之一股份。該交易不需要股東投票 ，這是談判協議之一。派拉蒙的年度股東大會將於4日舉行。

這筆交易總價值為80億元，比最初提出的金額高。之前Skydance的報價估值約為50億元。根據先前的條款，Redstone所持股份將獲得不到20億元，而B類股東將以每股11元溢價近30%的價格被收購。