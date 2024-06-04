Skydance收購派拉蒙 新增每股15美元條款
根據報導，派拉蒙和Skydance已就合併條款達成一致，可能會在未來幾天內宣布。
派拉蒙特別委員會和由私募股權公司RedBird Capital和KKR支持的Skydance收購財團同意了這些條款，將等待派拉蒙控股股東Shari Redstone的簽署；後者擁有National Amusements，持有派拉蒙A類股票77%的股份。
該協議是在經過數周討論以及阿波羅全球管理公司和索尼影業最近提出的競爭報價之後達成的。
該交易將讓Redstone的National Amusements收到20億元。Skydance將以每股15元、總計約45億元的價格收購派拉蒙B類近50%的股票，這將使股東擁有新公司的股權。
Skydance和RedBird也將向派拉蒙的資產負債表注入15億元現金，以幫助減少債務。
交易完成後，Skydance和Redbird將擁有派拉蒙三分之二的股份，B類股東將擁有該公司剩餘的三分之一股份。該交易不需要股東投票，這是談判協議之一。派拉蒙的年度股東大會將於4日舉行。
這筆交易總價值為80億元，比最初提出的金額高。之前Skydance的報價估值約為50億元。根據先前的條款，Redstone所持股份將獲得不到20億元，而B類股東將以每股11元溢價近30%的價格被收購。
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