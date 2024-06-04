美股下半年走勢 大小摩看法迥異

摩根大通 策略師表示，押注未來幾個月美股 進一步上漲的投資 人將會失望。

雖然利率處於數十年來的高點，但史坦普500指數過去7個月有6個月上漲，這種不同的前景顯示，股市創紀錄的漲勢能否持續的不確定性越來越大。股市表現如此強勁，以至於策略師無法維持他們的預測；史指從10月以來每次回檔中都出現了復甦。

由馬特卡(Mislav Matejka)領導的摩根大通策略師團隊在報告中寫道：「我們認為，夏季美股上行空間受到限制，因為人們普遍認為通縮，但同時又相信不會著陸和獲利加速。」

但在此同時，摩根史坦利首席美股分析師威爾森表示，他的牛市理由目前正在發揮作用。只要債券市場沒有任何緊張跡象，不斷增加的政府債務將繼續刺激支出，並在短期內推高包括股票在內的資產價格。

在威爾森放棄負面看法後，摩根大通策略師現在成為華爾街最顯著的看空者。馬特卡的同事科拉諾維奇承認，他們的悲觀觀點損害了摩根大通的投資組合配置模式。

威爾森表示，史指31日守住50日移動均線，這是一個正向訊號，「就這種反彈而言，短期內多頭肯定會受益，但如果這種情緒在6月來回轉變，我們不會感到驚訝，因為數據可能仍然好壞參半。」

話雖如此，威爾森的團隊還不建議追逐基本面較差的低品質股票短期收益。他對從科技股全面轉向這些公司以及消費周期股和小型股持懷疑態度，認為規模更大的公司在未來幾個月內會提供更引人注目的風險回報前景。

不過摩根大通的馬特卡預計下半年小型股將出現反彈，而歐洲的反彈幅度大於美國，「驅動因素是歐洲政策降息的預期開始，以及可能更好的國內活動趨勢。」「我們認為，對於美國來說，這些催化劑並不那麼明顯。」