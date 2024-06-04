我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加2華女租房經歷 ：房東擅自裝設室內監視器

民調：川普喊驅逐無證客 獲半數選民共鳴

美股下半年走勢 大小摩看法迥異

財經新聞組／綜合報導

摩根大通策略師表示，押注未來幾個月美股進一步上漲的投資人將會失望。

雖然利率處於數十年來的高點，但史坦普500指數過去7個月有6個月上漲，這種不同的前景顯示，股市創紀錄的漲勢能否持續的不確定性越來越大。股市表現如此強勁，以至於策略師無法維持他們的預測；史指從10月以來每次回檔中都出現了復甦。

由馬特卡(Mislav Matejka)領導的摩根大通策略師團隊在報告中寫道：「我們認為，夏季美股上行空間受到限制，因為人們普遍認為通縮，但同時又相信不會著陸和獲利加速。」

但在此同時，摩根史坦利首席美股分析師威爾森表示，他的牛市理由目前正在發揮作用。只要債券市場沒有任何緊張跡象，不斷增加的政府債務將繼續刺激支出，並在短期內推高包括股票在內的資產價格。

在威爾森放棄負面看法後，摩根大通策略師現在成為華爾街最顯著的看空者。馬特卡的同事科拉諾維奇承認，他們的悲觀觀點損害了摩根大通的投資組合配置模式。

威爾森表示，史指31日守住50日移動均線，這是一個正向訊號，「就這種反彈而言，短期內多頭肯定會受益，但如果這種情緒在6月來回轉變，我們不會感到驚訝，因為數據可能仍然好壞參半。」

話雖如此，威爾森的團隊還不建議追逐基本面較差的低品質股票短期收益。他對從科技股全面轉向這些公司以及消費周期股和小型股持懷疑態度，認為規模更大的公司在未來幾個月內會提供更引人注目的風險回報前景。

不過摩根大通的馬特卡預計下半年小型股將出現反彈，而歐洲的反彈幅度大於美國，「驅動因素是歐洲政策降息的預期開始，以及可能更好的國內活動趨勢。」「我們認為，對於美國來說，這些催化劑並不那麼明顯。」

摩根大通 美股 投資

上一則

全球航空業今年營收估增9.7% 但利潤微薄

下一則

美股分拆當紅 跟上輝達、索尼 Meta或是下一家

延伸閱讀

史坦普500大執行長平均年薪1630萬 高通陳福陽1.62億賺最多

史坦普500大執行長平均年薪1630萬 高通陳福陽1.62億賺最多
美晶片股早盤漲勢凌厲 Nvidia漲逾3%、台積電ADR漲近2%

美晶片股早盤漲勢凌厲 Nvidia漲逾3%、台積電ADR漲近2%
史坦普500權重 晶片類股最高超越軟體股

史坦普500權重 晶片類股最高超越軟體股
漲完了 策略師估史坦普500年底前0報酬

漲完了 策略師估史坦普500年底前0報酬

熱門新聞

自2019年以來，美國房市已產生很大的變化，成為擁房族似乎變成更不可能的事。（歐新社）

在美買房「像玩不會贏的遊戲」 才隔4年市場已天翻地覆

2024-05-27 07:09
埃利亞斯在1999年出版的著作《道指4萬點：從史上最大一波牛市中獲利的策略》封面。(擷自Amazon.com)

他在25年前預測道指4萬點被嘲笑 如今他再預言股市…

2024-05-28 14:54
Vertiv在今年5月宣布新的AI中心Vertiv.com/AI。(美聯社)

美國這一檔散熱飆股 已漲了近700%

2024-05-28 22:20
世界黃金協會數據顯示，台灣央行黃金儲備在全球央行中排第12名。路透

全球持有最多黃金儲備國家 這國第一名

2024-06-01 10:20
聯準會（Fed）今年會不會降息，會降幾次，最快何時出手，仍是懸而未決的問題。路透

經濟學家：Fed降息只差一條件到位 最快「這時候」出手

2024-06-01 11:29
大摩預期到2028年，AI PC將占整體PC市場的65%。圖為宏碁在5月發表Copilot+ PC—Swift 14 AI筆記型電腦。(圖/宏碁提供)

大摩看好AI PC市占衝高 4年後達65% 點名這些企業受惠

2024-05-27 01:15

超人氣

更多 >
防疫英雄跌下神壇 佛奇承認規定多「編造」、沒科學根據

防疫英雄跌下神壇 佛奇承認規定多「編造」、沒科學根據
灣區華人買到「好市多最好吃麵包」 讚：濃濃奶油味

灣區華人買到「好市多最好吃麵包」 讚：濃濃奶油味
4生肖下半年財運旺又遠離小人 屬鼠創業成功、他們投資收益可觀

4生肖下半年財運旺又遠離小人 屬鼠創業成功、他們投資收益可觀
嚇死…紐交所技術故障 波克夏股票「暴跌」99.97%

嚇死…紐交所技術故障 波克夏股票「暴跌」99.97%
專家建議 人人都應有這4個儲蓄目標

專家建議 人人都應有這4個儲蓄目標