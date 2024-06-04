美股分拆當紅 跟上輝達、索尼 Meta或是下一家

Meta是「七巨頭」中唯一尚未宣布股票分拆的個股。（美聯社）

在股票分拆風潮中，Meta Platforms是「七巨頭」中唯一沒有進行股票分拆的公司，顯得有些與眾不同。

最近，輝達 、索尼、Lam Research Corporation和Chipotle Mexican Grill都宣布了分拆股票計畫。沃爾瑪也在今年稍早時進行了股票分拆。

股票分拆並不會改變公司的市值或基本面。認為股票在分拆後「更便宜」只是因為單股價格降低是一種誤解；但可以說，降低股票價格可能使其對散戶更具吸引力。

WolfeResearch首席投資 策略師森耶克(ChrisSenyek)表示：「股票分拆是一種財務工程機制，它降低了公司的股價，同時增加了相應的股票數量。分拆並不會改變任何公司的內在價值。然而，它卻可能使公司的股票對一些散戶投資人更具吸引力，並增加投機性投資。」

擁有Facebook、Instagram等社交媒體平台的Meta從未分拆過股票。其股票目前的交易價格略低於470元。因此，Meta可能成為下一個透過分拆來降低股價的高知名度公司。

森耶克指出，蘋果已經進行過4次分拆，最近一次是在2020年，再上一次是2014年。亞馬遜 曾經3次分拆，最近一次是在2022年6月。在股票分拆後，亞馬遜和蘋果都被納入道瓊工業平均指數。

特斯拉在2020年和2022年進行過2次分拆。谷歌也進行過2次分拆，最近一次是在2022年。輝達即將進行自2000年以來的第6次分拆。Netflix不是「七巨頭」成員，但作為FAANG之一，也進行過2次分拆，最近一次是在2015年。

然後是微軟。這家全球最有價值的公司在其公司史上進行過7次分拆，但最近一次已是20多年前的2003年2月。

目前微軟股價約為420元。美國商銀全球研究部策略師在最近的報告中指出，500元的股價門檻似乎是公司考慮分拆的一個門檻。