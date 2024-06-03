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微軟雲端和混合實境部門傳裁員千人 將專注成長領域

編譯劉忠勇／綜合外電
微軟新一波精簡人事超過1,500人。(路透)
微軟新一波精簡人事超過1,500人。(路透)

微軟公司證實，將裁減部分混合實境部門員工，但強調會繼續銷售HoloLens 2頭戴式裝置。另據Business Insider報導，微軟Azure雲端事業也將裁員數百人，這波精簡人事超過1,500人。

一年前，微軟宣布裁員，除混合實境部門在內1萬員工受影響外，也調整旗下硬體產品。在接下來的幾個月裡，微軟停產了幾款鍵盤，讓不少忠實用戶感到失望。

綜合CNBC和Business Insider報導來看，這波裁員除混合實境部門人員外，還包括Azure for Operators和Mission Engineering在內的團隊。光是Azure for Operators便裁員多達1,500人。

微軟一位發言人告訴路透：「組織和人力調整是我們業務管理的必要和常規的部分。我們將繼續優先考慮並投資策略成長領域，並為客戶和合作夥伴提供支持。」

微軟2015年推出HoloLens以來，銷售並不顯赫，倒是從美國國防部爭取到名為Integrated Visual Augmentation System的合約，這是HoloLens的改款版。據彭博報導。有士兵使用這產品出現噁心等不適反應。不過更新版經測試後看起來很有前景。

今年1月，微軟在動視暴雪（Activision Blizzard）和Xbox也裁員1,900人。

由於微軟在人工智慧（AI）領域的大量投資，並且透過策略合作夥伴關係取得了聊天機器人ChatGPT製造商OpenAI的技術，微軟的Azure雲端事業出現大幅成長。

據Business Insider報導，Azure for Operations和Mission Engineering是2021年所成立名為「策略任務和技術」組織的一部分，重點擺在量子計算和太空。

彭博行業研究（BI）分析師認為，微軟裁員很可能是要減輕在發展資料中心事業之下利潤被擠壓的壓力。

微軟周一股價下跌0.4%，今年來上漲近10%。

微軟 裁員 雲端

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