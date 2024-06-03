我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最低時薪法副作用 墨式快餐店Rubio's關閉加州48門店

黃仁勳：輝達5年內在台灣興建大型設計中心 選址未定

史坦普500大執行長平均年薪1630萬 高通陳福陽1.62億賺最多

記者張聲肇／即時報導
史坦普五百大企業的CEO獲得豐厚報酬，圖為高通執行長陳福陽(左起)、蘋果執行長庫克、Prologis執行長莫哈丹、Netflix執行長薩蘭多斯。(美聯社)
史坦普五百大企業的CEO獲得豐厚報酬，圖為高通執行長陳福陽(左起)、蘋果執行長庫克、Prologis執行長莫哈丹、Netflix執行長薩蘭多斯。(美聯社)

美聯社分析發現，史坦普500大公司執行長去年的中位年收入達1630萬元，比前年增加12.6%，相當於他們公司中等待遇員工200年的年薪。

被通膨壓喘不過氣的民間企業員工，去年薪資福利的漲幅雖有4.1%，仍漲幅不及他們最高主管的三分之一。

美聯社指出，執行長獲得豐沃報酬，因為美國經濟出奇的強韌，支撐了強大的利潤，讓股價節節高升。在新冠病疫的打擊下，美國企業面臨通貨膨脹揮之不去的陰影以及利率步步高升的壓力，但仍有20多位執行長的年收入增加50%以上。

紐約的薪酬顧問公司(Compensation Advisory Partners)創辦合夥人馬拉菲斯(Kelly Malafis)說，在後新冠的市場裡，各大企業的董監事會覺得自己的執行長很行，就不惜重金獎賞、留任。「種種因素結合一氣，是執行長待遇大增的原因。」

但進步派智庫政策研究所(Institute for Policy Studies)全球經濟計畫主持人安德森(Sarah Anderson)卻認為，最高主管和一般員工待遇的鴻溝太深，導致一般美國人對總體經濟表示不滿。她說，「大家都真切感受到通貨膨脹，但通膨讓他們覺得更痛苦，因為薪資漲幅跟不上物價。」

多數公司聽股東的話，將執行長的待遇和公司績效緊緊綁在一起，因此執行長待遇很大一部分是分股，分到的股票，通常不能很快脫手，除非公司業績達到某一目標，譬如股價大漲、市值大增、獲利改善。去年執行長獲賞的股票平均比前年多了11%，分紅只多2.7%。

美聯社比較了史坦普500公司當中341名執行長的2023年待遇，發現高通(Broadcom)執行長陳福陽(Hock Tan)獲1.62億元最高， Fair Isaac Corp的蘭辛(William Lansing)、蘋果的庫克各有6630萬元和6320萬元。

史坦普500 通貨膨脹 庫克

上一則

紅海危機推升運價 馬士基上修獲利預測

下一則

微軟雲端和混合實境部門傳裁員千人 將專注成長領域

延伸閱讀

美晶片股早盤漲勢凌厲 Nvidia漲逾3%、台積電ADR漲近2%

美晶片股早盤漲勢凌厲 Nvidia漲逾3%、台積電ADR漲近2%
史坦普500權重 晶片類股最高超越軟體股

史坦普500權重 晶片類股最高超越軟體股
漲完了 策略師估史坦普500年底前0報酬

漲完了 策略師估史坦普500年底前0報酬
3大指數全面走高 史坦普5月大漲4.8％ Nvidia將決定入夏後美股表現

3大指數全面走高 史坦普5月大漲4.8％ Nvidia將決定入夏後美股表現

熱門新聞

自2019年以來，美國房市已產生很大的變化，成為擁房族似乎變成更不可能的事。（歐新社）

在美買房「像玩不會贏的遊戲」 才隔4年市場已天翻地覆

2024-05-27 07:09
埃利亞斯在1999年出版的著作《道指4萬點：從史上最大一波牛市中獲利的策略》封面。(擷自Amazon.com)

他在25年前預測道指4萬點被嘲笑 如今他再預言股市…

2024-05-28 14:54
Vertiv在今年5月宣布新的AI中心Vertiv.com/AI。(美聯社)

美國這一檔散熱飆股 已漲了近700%

2024-05-28 22:20
世界黃金協會數據顯示，台灣央行黃金儲備在全球央行中排第12名。路透

全球持有最多黃金儲備國家 這國第一名

2024-06-01 10:20
聯準會（Fed）今年會不會降息，會降幾次，最快何時出手，仍是懸而未決的問題。路透

經濟學家：Fed降息只差一條件到位 最快「這時候」出手

2024-06-01 11:29
大摩預期到2028年，AI PC將占整體PC市場的65%。圖為宏碁在5月發表Copilot+ PC—Swift 14 AI筆記型電腦。(圖/宏碁提供)

大摩看好AI PC市占衝高 4年後達65% 點名這些企業受惠

2024-05-27 01:15

超人氣

更多 >
黃仁勳、蘇姿丰、梁見後、基辛格抵台都住這 1晚房價曝光

黃仁勳、蘇姿丰、梁見後、基辛格抵台都住這 1晚房價曝光
防疫英雄跌下神壇 佛奇承認規定多「編造」、沒科學根據

防疫英雄跌下神壇 佛奇承認規定多「編造」、沒科學根據
大批陌生人進泳池嬉戲 加州屋主才知待售房被「鐘點出租」

大批陌生人進泳池嬉戲 加州屋主才知待售房被「鐘點出租」
嚇死…紐交所技術故障 波克夏股票「暴跌」99.97%

嚇死…紐交所技術故障 波克夏股票「暴跌」99.97%
專家建議 人人都應有這4個儲蓄目標

專家建議 人人都應有這4個儲蓄目標