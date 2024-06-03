高通CEO艾蒙：驍龍X Elite晶片將搭載於桌機 「下一代PC就在這裡」

高通執行長艾蒙（Cristiano Amon）。（歐新社）

美國晶片 大廠高通 （Qualcomm）3日表示，該公司新款晶片驍龍（Snapdragon）X Elite與微軟 CoPilot+在人工智慧（AI）技術的進展，將帶動「個人電腦重生」（The PC Reborn），其晶片將搭載於桌上型電腦內，而且使用安裝其新款晶片的筆電用戶，將能想用多久就用多久，不必再擔心電池電力耗盡。

高通正提供晶片給微軟AI個人電腦（PC）系列軟體Copilot+，執行長艾蒙（Cristiano Amon）3日在台北國際電腦展（Computex）發表主題演講時說，搭載高通驍龍XElite系統的Windows筆電，電池續航力將是傳統裝置的兩倍長，在運作部分AI功能時，耗能效率更提高超過100倍。

他說，高通產品的耗能效率與聯網能力愈強，將幫助贏得好幾個新市場的占有率，包括汽車和運算。

艾蒙也宣布，其驍龍X和CoPilot+將進入「所有的PC形式」，高通正與宏碁、華碩、戴爾、惠普、聯想、微軟及三星電子等合作夥伴，生產諸多Snapdragon驅動的PC，其中許多裝置將在6月18日起上市，「我們真的希望攜手創造歷史，業界也開始留意到」，「我相信這和Windows 95一樣重大」，他宣稱「下一代PC現在就在這裡」。