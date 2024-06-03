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Nvidia、AMD、安謀、高通同步上演「Computex行情」 股價盤前大漲

編譯陳律安／綜合外電
黃仁勳2日在台大揭露AI產品，帶動輝達股價3日盤前大漲。（路透）
黃仁勳2日在台大揭露AI產品，帶動輝達股價3日盤前大漲。（路透）

隨著台北國際電腦展（Computex）3日登場，這兩天在台北發表新品與主題演講的輝達（Nvidia）、超微（AMD）、安謀（Arm）及高通（Qualcomm）股價3日盤前都走揚，顯示投資人看好人工智慧（AI晶片與個人電腦（PC）的前景。

輝達股價盤前勁揚3%至1,128.25美元，執行長黃仁勳2日表示，預定明年推出晶片Blackwell Ultra，下一代AI平台Rubin將在2026年問世。

美國銀行（BofA）以艾爾雅為首的分析師團隊，大幅上調輝達股價的目標價，從1,320美元調高至華爾街最高的1,500美元。他看好半導體類股，因為這些企業具備AI題材和穩健的現金流，仍在上漲循環的早期階段。花旗分析師馬里克也說，輝達的宣布訊息涵蓋AI網路及以中央處理器為主的伺服器市場，「大幅描繪出輝達想靠現在的AI加速器主宰地位，加強打入先前未觸及的統整加速運算市場」。

超微股價盤前也漲1.4%至169.29美元。執行長蘇姿丰3日也說，預計加速推出新款AI處理器，明年將推出MI350系列晶片，後年再推MI400系列晶片。

摩根大通分析師蘇爾表示，超微和輝達都展示強大的新產品陣容與未來藍圖。他對輝達的評級為「加碼」，超微為「中性」。

Piper Sandler分析師庫瑪爾則說：「整體來看，我們認為這兩家公司依據各自的藍圖，都能抓緊日益擴大的加速運算市場。」他對輝達與超微的評級均為「加碼」。

此外，安謀股價盤前也漲2%至123.10美元，執行長哈斯預期，明年底前全球將有1,000億台為AI開發的安謀裝置。

高通盤前走揚1.7%至207.47美元，美銀全球研究公司上調高通目標價，從180美元提高到245美元，瑞穗也從180美元拉高到240美元。

輝達 AI 晶片

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