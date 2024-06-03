看電影配爆米花 習俗從何來？如何成為電影院金雞母？

邊看電影邊吃爆玉米花是很多人的習慣。(路透資料照片)

許多人看電影都要捧著爆玉米花邊吃邊看；爆米花在手，看電影更有氣氛。

電影院 通常設有小吃販賣部，白色蓬鬆的爆米花在機器裡如波浪般翻滾，散發烤奶油香氣，瀰漫整個戲院。

帶有鹹味和黃油味的爆米花與電影相依相存，這樣的美妙絕配已有90多年歷史，代代相傳。

市場研究機構Comscore資深分析師德加拉貝迪安(Paul Dergarabedian)說，爆米花和電影就像花生醬和巧克力一樣密不可分，是現代史上最偉大的「二人組」之一，很難再有比這更完美的組合，已成電影文化一部分。

美國最大連鎖電影院AMC每年供應的爆米花足以填滿222座奧運規格游泳池。

不過，電影與爆米花的絕妙組合曾歷經挑戰，有一段時間，電影院並不想和爆米花扯上任何關係。

爆米花相傳源自南美洲 曾被影院嫌棄

根據史密斯(Andrew F. Smith)著作「爆米花文化：美國爆米花的社會史」(Popped Culture: A Social History of Popcorn in America)，爆米花的起源故事充滿傳說。

書上說，爆米花19世紀上半登陸新英格蘭，很可能從南美洲返回的美國水手帶到那裡。

到了1840年代，「線上火烤」(wire-on-the-fire)爆烤裝置發明後，爆米花成了流行的娛樂要角。之後數十年裡，爆米花攤販激增，快速商業化，以玉米花混合花生並裹上糖衣的濃郁糖蜜風零食Cracker Jack興起，成為棒球場主角並開始向電影院邁進。

之後「有聲電影」出現，更為爆米花行業注入強心針，20世紀初蓬勃發展。1930年，每周看電影的人數達9000萬人，十分驚人。

人們愛上爆米花，但電影院老闆一度猶豫裹足。

某些老闆覺得促銷這些小吃太麻煩，或者有損尊嚴，小販提籃子在喧鬧、滑稽的情況下兜售Cracker Jack和爆米花，有些被拋到空中或散落地上，爆米花碎片弄髒電影院寶貴的地毯。

大蕭條 時期 影院靠爆米花逆勢大賺

沒想到，在大蕭條時期(The Great Depression)，電影院老闆改變態度，轉而擁抱爆米花，爆米花業在全美經濟狀況危急時逆勢繁榮。

每袋5或10美分的爆米花對多數人來說負擔得起。

爆米花進駐電影院之初，由於通風設備成本太高，只在劇院外爆烤，後來，「爆米花致富」的故事如野火般傳開，爆米花地位更上一層樓，移往電影院內。

爆米花機器一放到大廳運轉，濃濃香味讓生意大好。

44歲的艾特金(John Aitkin)從小常和父親到電影院Riverview Theater看電影吃爆米花，他覺得吃爆米花讓人感覺一切美好。日常焦慮一掃而空，而且經濟實惠。電影院老闆威廉斯(Loren Williams)說，多年來，這座社區電影院爆米花接受外賣，外賣服務讓電影院安度2020年疫情 危機。

爆米花成本低 獲利贏過連鎖餐廳

疫情後重新開放電影院，人們不僅買優質門票，還花更多錢買爆米花這些小吃。

電影院賣座率尚未恢復到疫情前水準時，爆米花熱賣是好消息。加拿大Queen's University專門研究組織經濟學的副教授吉爾(Ricard Gil)認為，餐飲服務是電影院核心利潤之一，全美連鎖電影院AMC和Cinemark的小吃銷售約占總銷售額的三分之一，小吃收入80%是獲利，以爆米花為主，成本非常低。

資料顯示，AMC餐飲業務2023年收入16.7億美元，比BJ's、Waffle House和Red Robin等知名連鎖餐廳年收入還高。

AMC副總斯托姆(Nels Storm)說，小吃部業務有起有落，但爆米花始終是背後令人尊敬的力量。

顧及電影業面臨的種種威脅如家庭娛樂和更多休閒選擇，爆米花與時俱進。

AMC推出一系列微波爐和即食爆米花，在沃爾瑪(Walmart)和克羅格(Kroger)等零售店銷售，提供獨特或電影主題的口味並大力宣傳。此外，熱門電影搭配推出可收藏的杯子和爆米花桶。

多年來，電影院擴大小吃販賣範圍，有些提升到堂食電影院(dine-in theaters)的水準。例如Alamo Drafthouse，1997年開業，有完整菜單，爆米花仍是顧客首選，他們順應顧客需求，嘗試為爆米花增添口味。

研發獨特口味 成為小影院賣點

較小的電影院也跟上時代腳步，全力經營爆米花業務。

在紐約布碌崙，Nitehawk電影院以鬆露爆米花聞名；在愛荷華州愛荷華市，非營利的FilmScene電影院採用愛荷華大學(University of Iowa)學生電影小組傳下來的配方，不要黃油也很好吃。

在西雅圖，翡翠城(Emerald City)電影院Cinerama疫情關閉後重新開放，著名的巧克力爆米花重新登場，消費者欣喜若狂。加州電影院Cinelounge也有巧思，創辦人梅奧利(Christian Meoli)一口氣製作八款手工爆米花。

吉爾認為，電影院業者意識到自己是房地產公司，有許多空間需要填補，將不惜一切代價；電影院停止銷售爆米花之前會先停止播放電影。