我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州參眾兩會點頭 白卡針灸福利有望保留

矽谷拉麵大胃王挑戰 冠軍2分半嗑完3碗

Fed最快9月降息？分析師：只差1條件

編譯湯淑君／綜合報導
聯準會今年會不會降息，會降幾次，最快何時出手，仍是懸而未決的問題。(路透)
聯準會今年會不會降息，會降幾次，最快何時出手，仍是懸而未決的問題。(路透)

有一串投資人關切的問題至今懸而未決：聯準會(Fed)今年會不會降息？會降幾次？最快何時出手？

經濟學家普遍預期，負責Fed利率決策的聯邦公開市場操作委員會(FOMC)本月11日至12日召開例會時，可望把聯邦資金利率目標區間維持在5.25%至5.5%不變。屆時，決策官員將更新對利率和經濟的預測。今年3月時，Fed預測2024全年可能降息三次。但經濟學家預測，6月「點狀圖」將顯示Fed下修對降息次數的預測。

SGH宏觀顧問公司首席經濟學家杜伊預期，6月「點狀圖」可能顯示今年只降息一次；如果官員預測兩次，那麼最快9月啟動。他說：「如果他們考慮7月就降，會願意放出風聲。」但實際上，過去六周來Fed決策官員口風甚緊，唯恐再犯去年12月時機未到就預告降息腳步快了的錯誤。

PGIM固定收益首席美國經濟學家波瑟里說，Fed主席鮑爾與其他決策官員已傾向降利率，現在只是在等待時機。他表示，Fed降息有兩個必要條件：勞動市場顯露疲態，以及更多數據證明通膨減緩。

波瑟里指出，美國對景氣循環較敏感的行業近來招聘步調趨緩、服務業臨時工職務減少，以及調查顯示有意增聘員工的企業占比下滑，這三大因素都指向勞動市場動能減弱。

因此，今後數月只待更多呈現通膨減緩的數據配合，Fed就可能在年底前調降利率。

波瑟里預測，2024年Fed至少會降息一次，降幅為1碼(0.25個百分點)，也有可能降兩次。

分析師普遍預期，FOMC在6月和7月例會降息的機率微乎其微，因為今年來通膨降溫趨勢顯得停滯不前，仍需等待幾個月的數據出爐。

因此，Fed啟動降息的時點最快也要等到9月。目前期貨市場交易員估計，9月降息機率約五五波。

如果9月沒降，11月6日至7日那場FOMC例會呢？不巧就緊接在11月5日選舉日之後登場，除非經濟數據嚴重到逼得Fed必須緊急調整利率，否則FOMC成員想必不願在那個敏感時機興風作浪。

如此說來，12月可能是Fed今年降利率的最後機會。目前期貨價格顯示，交易員估計12月降息機率超過80%。

不過，認為Fed持續按兵不動到今年底，也就是全年都不降息者，也大有人在。

降息 利率 鮑爾

上一則

比亞迪新能源車 銷量增38% 上月逾33萬輛

下一則

看電影配爆米花 習俗從何來？如何成為電影院金雞母？

延伸閱讀

經濟學家：Fed降息只差一條件到位 最快「這時候」出手

經濟學家：Fed降息只差一條件到位 最快「這時候」出手
FED主席鮑爾為畢業生致詞：期待變革、思考如何回饋社會

FED主席鮑爾為畢業生致詞：期待變革、思考如何回饋社會
Fed主席鮑爾 又確診了…缺席喬治城大學法學院畢業典禮

Fed主席鮑爾 又確診了…缺席喬治城大學法學院畢業典禮
房貸利率小幅走低 30年期降至6.750%

房貸利率小幅走低 30年期降至6.750%

熱門新聞

自2019年以來，美國房市已產生很大的變化，成為擁房族似乎變成更不可能的事。（歐新社）

在美買房「像玩不會贏的遊戲」 才隔4年市場已天翻地覆

2024-05-27 07:09
埃利亞斯在1999年出版的著作《道指4萬點：從史上最大一波牛市中獲利的策略》封面。(擷自Amazon.com)

他在25年前預測道指4萬點被嘲笑 如今他再預言股市…

2024-05-28 14:54
Vertiv在今年5月宣布新的AI中心Vertiv.com/AI。(美聯社)

美國這一檔散熱飆股 已漲了近700%

2024-05-28 22:20
世界黃金協會數據顯示，台灣央行黃金儲備在全球央行中排第12名。路透

全球持有最多黃金儲備國家 這國第一名

2024-06-01 10:20
聯準會（Fed）今年會不會降息，會降幾次，最快何時出手，仍是懸而未決的問題。路透

經濟學家：Fed降息只差一條件到位 最快「這時候」出手

2024-06-01 11:29
財政部29日起將啟動一系列回購，而聯準會6月起將放緩縮表，這兩項舉措都將為公債市場提供支持。(美聯社)

債市有好消息 2舉措將為美債市場提供支持

2024-05-26 21:53

超人氣

更多 >
93歲媒體大亨梅鐸梅開5度 迎娶67歲朱可娃

93歲媒體大亨梅鐸梅開5度 迎娶67歲朱可娃
星二代百百種 她堅持當「性工作者」 爸媽難堪又勸不聽

星二代百百種 她堅持當「性工作者」 爸媽難堪又勸不聽
南京孕婦遭夫推下崖 隔五年終於「有了」

南京孕婦遭夫推下崖 隔五年終於「有了」
文化差異？中國大媽在美躲狗 遭人白眼

文化差異？中國大媽在美躲狗 遭人白眼
好市多消費刷卡竟被連刷17次 300元費用變成5000多

好市多消費刷卡竟被連刷17次 300元費用變成5000多