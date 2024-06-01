我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國留學生航拍軍事設施 司法部以間諜法起訴

紐約市近半青少年憂鬱 與社群媒體有關

40年前美債牛市起跑 2024年美債是否也將由空翻多？

編譯湯淑君／綜合外電
1984年5月最末周，美國30年期公債殖利率一度升抵14%，走勢相反的價格則跌到低谷，債市瀰漫悲觀氣氛。殊不知，美債此後展開近40年的多頭市場。40年後的今天，投資人也期待美債市況否極泰來。（路透）
1984年5月最末周，美國30年期公債殖利率一度升抵14%，走勢相反的價格則跌到低谷，債市瀰漫悲觀氣氛。殊不知，美債此後展開近40年的多頭市場。40年後的今天，投資人也期待美債市況否極泰來。（路透）

1984年5月最末周，美國30年期公債殖利率一度升抵14%，走勢相反的價格則跌到低谷，債市瀰漫悲觀氣氛。殊不知，美債此後展開近40年的多頭市場。40年後的今天，美債市況也將否極泰來了嗎？

1984年美債殖利率處於觸頂下滑的轉折點

道瓊社報導，美國30年期公債殖利率曾在1981年9月攀抵大約15%的空前新高峰，但1984年5月底所見的14%殖利率更有價值，因為那年美國通膨率已從70年代末和80年代初的二位數陡降到4%。也就是說，當時買進的30年期美債提供10%的實質報酬率，比股票報酬率還要高，而且零風險。

但如此豐厚的獲利機會難得一見，通常只見於市場悲觀氣氛盪到谷底之時。那周出刊的商業周刊（Business Week）封面以斗大標題說：「公債市場陷入麻煩。」報導宣稱：「投資人只能無奈地接受持有的債券價格進一步挫跌。」

紐約時報也在1984年5月31日報導引述某知名經濟學家說：「買方拒絕支持政府。」原因是聯邦預算面臨超過2,000億美元的赤字大麻煩。

同年6月4日那期的巴隆周刊（Barron's）則與眾不同，反而以標題「有理由買債了？」的報導分析美債市況轉折點到了。事後證明，這篇由布雷伯格執筆的報導有先見之明，後來美國長期公債殖利率呈階梯狀一路穩定下滑，在2020年新冠肺炎疫情最嚴峻時期摔落1%。

假如投資人1984年5月採信布雷伯格觀點而買進，在接下來數年美債價格飆漲的年頭，即可獲致壯觀的總回報率。根據紐約大學史登商學院的資料，1984年10年期美債回報率達13.73%（儘管那年初美債仍深陷熊市），1985年回報率衝上25.71%，1986年也高達24.28%。

有新「債券天王」之稱的雙線資本創辦人兼執行長岡雷克最近接受媒體訪問時指出，那時正是美債殖利率從高峰回落的轉捩點，之後殖利率下滑趨勢延續了一世代。

2024年情況不同 美債殖利率恐難反轉直下

岡雷克認為，2024年的情況與1984年截然不同。他說：「我覺得，現在情況幾乎正好顛倒過來。」

據岡雷克研判，美國聯準會（Fed）面對下一波衰退來襲「將故技重施」，起初通膨和美債殖利率會隨著經濟向下沉淪而走低，但他擔心「印鈔票和助長通膨的政策」反應將不利債市。

前國際貨幣基金（IMF）首席經濟學家羅格夫認為，在政治兩極化、政府債負沉重、地緣政治緊張以及「去全球化」的大環境下，Fed及其他央行的獨立自主性或許會受影響，以致又會訴諸助長通膨的政策。

換言之，央行貨幣政策將承受壓力，最大壓力源可能是巨額政府赤字及其衍生的債負，特別是快速增加的利息支出。這種情況可能造成所謂的「財政支配」（fiscal dominance）--貨幣政策首要目標變成印鈔票支應政府赤字支出之需，維持物價穩定的目標反倒退居次位。

岡雷克說，在利率降到1%甚至更低的時代，舉債籌資填補財政赤字缺口輕而易舉；但如今利率已大幅上揚，數兆美元國庫證券到期時，將以殖利率4%上下的新債取而代之，屆時山姆大叔的利息支出總額將超過軍費預算。

避免財政情況難以為繼有幾條路可走，首先是採取嚴厲手段，例如加稅、削減支出或雙管齊下。另一權宜之計是設法讓經濟成長比債息（以美元計）增速還要快。這可透過提高實質成長率（藉由提高生產力和移民數）來達成。或是藉由推升通膨或「金融抑制」（financial repression，指人為壓低償付債息的成本），使償債負擔降低。

財政赤字是不利美債長期展望的隱患

Evercore ISI董事長海曼認為，美國財政赤字現在還不是問題。他說，現約4.5%的美債殖利率，與大約5.5%的名目GDP年增率還算搭配；但若是借貸成本高得離譜，或美元疲軟，就令人憂心了。

曾任Leuthold Group和富國資本管理公司首席投資策略長的鮑森也認為，今後美債殖利率不至於開始長期走高，比較可能在某個區間範圍內穩定下來，一如1950年代的情形。他說，10年期美債價值已浮現，現在提供的殖利率，比替代的股票收益選擇（像是MSCI美國高股利指數）還要高。

目前看來，Fed會維持利率在高檔，直到通膨率降到接近2%目標為止。但公債投資人買盤縮手已很明顯，從本周美債標售情況不佳可見一斑。

長期而言，似乎難以反駁岡雷克的觀點--40年前的確是買進美債的大好良機，但現況可能恰好相反。

殖利率 投資 貨幣

上一則

3大指數全面走高 史坦普5月大漲4.8％ Nvidia將決定入夏後美股表現

延伸閱讀

美4月個人消費支出持平 通膨恐比預期更久

美4月個人消費支出持平 通膨恐比預期更久
美債空頭重整旗鼓 債劵交易員再次懷疑FED今年會降息兩次

美債空頭重整旗鼓 債劵交易員再次懷疑FED今年會降息兩次
現在投資美債可好？分析師以5客觀標準斷定：審慎樂觀

現在投資美債可好？分析師以5客觀標準斷定：審慎樂觀
美債漲勢恐好景不長 本周拍賣會將檢驗長債需求

美債漲勢恐好景不長 本周拍賣會將檢驗長債需求

熱門新聞

自2019年以來，美國房市已產生很大的變化，成為擁房族似乎變成更不可能的事。（歐新社）

在美買房「像玩不會贏的遊戲」 才隔4年市場已天翻地覆

2024-05-27 07:09
埃利亞斯在1999年出版的著作《道指4萬點：從史上最大一波牛市中獲利的策略》封面。(擷自Amazon.com)

他在25年前預測道指4萬點被嘲笑 如今他再預言股市…

2024-05-28 14:54
Vertiv在今年5月宣布新的AI中心Vertiv.com/AI。(美聯社)

美國這一檔散熱飆股 已漲了近700%

2024-05-28 22:20
財政部29日起將啟動一系列回購，而聯準會6月起將放緩縮表，這兩項舉措都將為公債市場提供支持。(美聯社)

債市有好消息 2舉措將為美債市場提供支持

2024-05-26 21:53
大摩預期到2028年，AI PC將占整體PC市場的65%。圖為宏碁在5月發表Copilot+ PC—Swift 14 AI筆記型電腦。(圖/宏碁提供)

大摩看好AI PC市占衝高 4年後達65% 點名這些企業受惠

2024-05-27 01:15
賓州大學和ChatGPT製造商OpenAI的研究人員發現，會計師、數學家、口譯員、​​作家等職業最容易受到生成式AI ChatGPT影響。（路透）

AI更快完成50%任務 最新研究：這項工作最容易受到ChatGPT影響

2024-05-27 08:03

超人氣

更多 >
40元吃得到2隻香草奶油龍蝦 好市多會員有口福

40元吃得到2隻香草奶油龍蝦 好市多會員有口福
3秘訣 助你在經濟艙睡個好覺

3秘訣 助你在經濟艙睡個好覺
紐約吃個中式麵食結帳嚇壞⋯華女喊好想家 大家卻說不算貴

紐約吃個中式麵食結帳嚇壞⋯華女喊好想家 大家卻說不算貴
流浪狗大耳像蝙蝠⋯好心女抱回家養 認不出是什麼狗

流浪狗大耳像蝙蝠⋯好心女抱回家養 認不出是什麼狗
洛杉磯5中國人涉嫌盜版蘋果手機退貨詐騙1230萬元

洛杉磯5中國人涉嫌盜版蘋果手機退貨詐騙1230萬元