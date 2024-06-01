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3大指數全面走高 史坦普5月大漲4.8％ Nvidia將決定入夏後美股表現

編譯劉忠勇／綜合外電
從戴爾財報看來，人工智慧（AI）所帶進的實際效益和期待之間仍有不小落差。（路透）
從戴爾財報看來，人工智慧（AI）所帶進的實際效益和期待之間仍有不小落差。（路透）

美國股市周五5月最後一個交易日收漲，逢低買盤拉抬大盤在收盤前半小時反彈。下周五5月就業報告公布之前，5月 大漲近三成的輝達（Nvidia）如何表現，可能是左右美股入夏走向的最大關鍵，也攸關半導體股後續表現。

在尾盤拉抬之下，道瓊工業指數大漲574.84點，史坦普500指數也上漲0.8%，那斯達克綜合指數跌幅收斂不到0.1%，是連續三個交易日下跌。5月下來，美股三大指數全面走高，道瓊漲2.3%，史坦普和那斯達克各漲4.8%和6.9%。

費城半導體指數也連跌三天，周五跌近1%；台積電ADR跌1.3%，連跌四天，周線跌了5.6%，5月大漲近10%後，與科技股同樣出現回檔。

美國公債殖利率周五下跌，其中10 年期公債殖利率收在 4.512%，低於周四的 4.55%，也低於 4 月底創下的今年內高峰 4.706%。

美股周五開高走低，尾盤又收復失地。美國核心個人消費支出（PCE）物價年增2.8%，符合通膨降溫的市場預期，投資人視此為有利Fed偏鴿的利多消息；不過，芝加哥商業景氣指標深陷萎縮、降至四年來谷底的影響，拖累美股轉跌。所謂的科技七雄一度全面下挫，美股尾盤拉抬後，特斯拉(Tesla)、輝達和亞馬遜仍然收黑。

戴爾（Dell）和晶片製造商邁威爾科技（Marvell Technology）因財報未如預期驚豔，周五分別重挫18%和10%。

從戴爾和邁威爾財報看來，人工智慧（AI）所帶進的實際效益和期待之間仍有不小落差。而耐人尋味的是，原本和史坦普500指數連動性極高的輝達，近來並未同步拉抬史坦普500指數走高。

巴隆周刊（Barron's ）分析，換個角度來看，如果史坦普500指數第三大成分股輝達後繼無力，美股表現可能更加難看。輝達一旦下跌，勢必拖累大盤下跌，其他晶片股也將遭殃。儘管輝達這一年來漲了將近200%，但其間多次出現兩位數的跌幅。

史坦普500指數今年來上漲9%，視為景氣指標的費城半導體指數更大漲20%，掩蓋了另一個景氣風向球運輸類股今年來下跌5%的遜色表現，運輸股若不能跟上漲勢，恐怕也將牽制美股接下來走勢。

下周五將公布5月非農就業數據，可能顯示勞動市場仍然緊俏。美國經濟已呈現降溫之勢，本周公布第1季經濟成長上季年率下修為1.3%，低於去年第4季的3.4%。

美股 輝達 史坦普500

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