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玩笑開過頭 英駐墨西哥大使「拿槍瞄準職員」遭解職

財經簡訊

財經新聞組／整理

歐洲5月通膨微升 無礙降息

根據官方數據，歐洲5月通膨率升至2.6%，超出預期，因為消費者物價的痛苦飆升需要一段時間才能消失。但這不太可能阻止歐洲央行下周首次降息，比美國聯準會早一步降低企業和消費者的借貸成本。根據歐盟統計機構歐盟統計局的數據，4月歐元區20國的官方通膨數據為2.4%。市場之前預期5月成長率為2.5%。5月服務物價上漲4.1%，而能源價格僅上漲0.3%，食品通膨率不高於整體水準2.6%

NHTSA：特斯拉召回12.5萬

美國國家公路交通安全管理局(NHTSA)表示，由於安全帶警告系統故障，特斯拉將在美國召回12萬5227輛電動車。監管機構表示，這些車輛不符合聯邦安全要求，因為當駕駛人未繫安全帶時，安全帶警告燈和蜂鳴器可能無法如預期啟動。召回的車型包括2012-2024年Model S、2015-2024年Model X、2017-2023年款Model 3和2020-2023年款Model Y。NHTSA表示，特斯拉將發布無線軟體更新來解決該問題。

ISS建議股東反對馬斯克薪酬

頂級股務代理顧問機構股東服務公司(Institutional Shareholder Services)建議特斯拉股東投票反對重新批准執行長馬斯克的560億元薪酬方案，並停止支持新聞集團接班人默多克(James Murdoch)續任該汽車製造商董事會。之前另一家頗具影響力的股務代理顧問服務公司Glass Lewis也建議股東投票反對馬斯克的薪酬方案。今年稍早德拉瓦州法院宣布該薪酬方案無效後，特斯拉董事會正在尋求股東批准以恢復馬斯克的薪酬。

輝瑞肺癌藥物後期試驗有效

輝瑞表示，其治療晚期肺癌的藥物在後期試驗中顯示出樂觀的長期結果，可能有助於將其確立為治療疾病的新標準。該公司的藥物幫助患者延長壽命，並抑制癌症進展，大多數人在5年多時間裡都體驗到了這種好處。這種名為Lorbrena的藥物還可以降低患者大腦中癌症進展的風險。Lorbrena已在美國獲准用於治療患有ALK基因突變的晚期非小細胞肺癌成人患者。所有非小細胞肺癌患者中只有約5%存在這種突變，這種突變會導致癌細胞異常生長和擴散。全世界每年有7.2萬人被診斷出患有這種特定形式的肺癌。

特斯拉 馬斯克 癌症

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