美股最錢線/科技股下跌 恐成痛苦交易

美國商銀策略師表示，當其他產業開始加速趕上科技股的漲幅時，仍然相信科技巨頭將繼續推動美股上漲的投資 人，可能會面臨上沖下洗的震撼教育。

由哈奈特(Michael Hartnett)和加盧(Elyas Galou)為首的美商銀策略師在報告中寫道，隨著市場廣度的改善，價值股的表現優於成長型股票，可能會成為投資者的下一個「痛苦交易」。

加盧在電子郵件中表示，即將出現的其他潛在痛點包括美股下跌和投資等級債券利差擴大。

策略師們對史坦普500指數繼2023年普遍看跌後、卻在今年創下歷史新高的反彈，採取了更為中性的立場。史指今年漲幅絕大部分來自大型科技股的暴漲推動；近日輝達強勁的獲利財報更具錦上添花的提振效果。

高盛集團大宗經紀業務本周發布統計數據顯示，對沖基金對大型科技公司的投資處於歷史最高水平。

與此同時，史指價值股指數今年上漲不到4%，而其成長股指數則上漲了15%。

根據《彭博》彙編的數據，在稀釋大型科技股影響性後的史指等權指數相對於基準指數，目前處於2009年以來的最低水準。

此外，摩根大通 分析師團隊認為，流動性進入「溫和收縮期」，將對風險資產發展構成挑戰。

摩根大通分析師表示，隨著聯準會 實施量化緊縮政策和銀行放貸趨緩，美國金融市場的流動性正在枯竭。

自2024年3月底以來，美國貨幣供應量估計已收縮約2000億元。造成此現象的主要因素有三：聯準會持續的量化緊縮政策、聯準會逆回購機制使用量增加、以及美國銀行業貸款成長放緩。

分析師潘尼哲佐格魯(Nikolaos Panigirtzoglou)及其團隊認為，2024年第2季開始，美國流動性進入溫和收縮階段，與2022年類似。貨幣供應量的負成長將對風險資產的未來發展構成挑戰。（財經新聞組）