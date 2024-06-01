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美4月個人消費支出持平 通膨恐比預期更久

財經新聞組／綜合報導

美國通膨4月橫盤整理，這對聯準會來說是一個令人擔憂的跡象，代表物價上漲的步伐可能會比預期持續更長時間，並讓人懷疑聯準會多久才能降息

美國商務部經濟分析局表示，上個月個人消費支出(PCE)物價指數成長0.3%，與3月未經修正的漲幅持平。

與上年同期比較，PCE物價指數繼3月上漲2.7%後，4月也上漲2.7%。經濟學家之前預測本月將成長0.3%，年增2.7%。

PCE物價指數是聯準會為實現2%目標而追蹤的通膨指標之一。隨著時間過去，每月通膨率需要達到0.2%才能讓通膨回到目標水準。

過去10個月，聯準會將基準政策利率維持在5.25-5.5%的範圍內，但在第4季數據更加鼓舞人心之後，1至3月通膨和勞動市場數據強於預期，令聯準會感到震驚。

然而，本月初4月就業成長數據和消費者物價指數(CPI)似乎為聯準會帶來一些緩解。美國就業成長處於6個月來的最低水平，CPI增幅低於預期。

自2022年3月以來，聯準會已將借貸成本提高了525個基點，以冷卻整個經濟的需求。金融市場最初預計首次降息將在3月進行，後來又延後到6月，現在的預測是再延後到9月。

占美國經濟活動三分之二以上的消費者支出成長0.2%，低於3月的0.7%增幅。

聯準會 就業 降息

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