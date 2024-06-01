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企業降價+支出疲弱 美通膨有望走緩 Fed降息機率增

財經新聞組／綜合報導
消費者降低支出，讓企業開始降價，讓聯準會對通膨下降更有信心。（歐新社）
消費者降低支出，讓企業開始降價，讓聯準會對通膨下降更有信心。（歐新社）

主要零售商的新一輪降價以及消費者支出放緩的數據，可能會提振聯準會對通膨下降的信心，並削弱自新冠疫情爆發以來企業靠漲價獲利的趨勢。

商務部30日發布報告，美國經濟成長速度比最初預期的要慢，今年前三個月年增率為1.3%，低於初值1.6%。

大部分變化來自消費者支出步伐放緩，代表經濟的核心支柱可能正在放緩，符合聯準會官員的預期，並可能有助於降低通膨。

預計聯準會將在6月11日至12日的政策會議上將基準利率維持在去年7月以來的5.25-5.5%範圍內。聯準會官員表示，下一步利率舉措可能是降低利率，但前提是確信通膨率將繼續下降至 2%。

修正後的國內生產毛額(GDP)數據也略微降低了第1季通膨預期，可能會有所幫助，最近一系列企業降價公告也可能有所幫助。

RSM US經濟學家Tuan Nguyen表示，「第1季整體需求疲軟和通膨下降，應該可以更能緩解聯準會和市場的情緒，而不是擔心經濟快速下滑。」

Walgreens表示「了解我們的客戶正面臨財務壓力」。該公司本周與目標百貨、沃爾瑪和其他零售商一起宣布大幅降價，重點是食品和其他主食。

聯準會官員認為消費者狀況整體良好，失業率較低，薪資上漲。但也注意到低收入家庭面臨壓力的跡象，包括貸款違約率和信用卡借貸上升。

疫情期間供應鏈陷入混亂，加上疫情期間紓困支票發放，使得居家消費者有錢購買稀缺的商品，從而導致價格上漲和利潤率上升。當疫情限制取消、面對面活動恢復，過剩的購買力轉移到旅行、餐廳和其他服務領域，也推升了這些領域的通膨率。

企業普遍表示，與過去兩年相比，提高價格的能力有所減弱。在聯準會最新「褐皮書」中，人們普遍認為消費者變得更加挑剔並向企業施加壓力。

聯準會 疫情 利率

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