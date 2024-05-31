好市多財報優於預期 暗示近期不漲會員費

好市多（Costco）上季獲利與營收均優於預期。 (美聯社)

受惠於通膨浪潮下，消費者對平價非消費必需品的需求大增，以及金條和便宜烤雞熱銷，美國量販店巨頭好市多 （Costco）上季獲利、營收及同店銷售均優於市場預期，股價盤後卻反而下跌1.8%，原因可能是未宣布調漲會員費，讓投資 人失望。

好市多在截至5月12日的年度第3季（上季）淨利年增29.2%至16.8億美元，每股盈餘3.78美元，營收成長9.1%至585.2億美元，同店銷售成長6.6%，全都優於市場預期。上季同店銷售成長率為連續第11季高於預估，也是2023年度第2季以來最高。

其中，上季淨銷售成長9.1%至573.9億美元，會員費收入增加7.6%至11.2億美元，付費會員數年增7.8%至7,450萬人。會員整體續約率90.5%，美加地區會員續約率93%。

好市多表示，上季以非食物類商品的銷售成長最佳，隨著通膨放緩，玩具、美妝、園藝等非必需品的銷售改善。近年在通膨高漲的環境中，好市多這類會員制量販零售商的營運表現一直相當良好。英國金融時報（FT）點名好市多靠著金條與5美元烤雞熱銷，成為美國這波通膨的大贏家之一。

消費者願意每年繳至少60美元的年費成為會員，到好市多裡採買各類較便宜的商品。Edward Jones分析師亞伯勞說，好市多的會員費創造70%的總體營業利益，從而得以讓產品售價低於對手，長期有望持續帶動銷售。

好市多也暗示近期還不會調漲會員費。執行長維克里斯（Ron Vachris）30日表示，以目前事業的健全度來看，提高會員費可能還不必要，但稍微調漲有望擴增好市多營收、提供調降全店產品售價的緩衝。

財務長米勒奇普（Gary Millerchip）也說，前財務長賈蘭提去年表示調高會員費可能會在「某個時間點發生」以來，「我們事業的表現都還沒改變我們的看法」。

MarketWatch分析，好市多發布財報後股價不捧場的原因，可能是投資人可能失望於該公司一直都沒宣布調高年費，以及股價價位已偏高。好市多上次調高年費已是在2017年，股價今年來已上漲24%，漲幅遠超越大盤標普500指數的10%，以獲利預測計算的本益比為48倍，超過同業亞馬遜 的40倍、沃爾瑪的26倍。

Gordon Haskett分析師葛洛姆表示，好市多「估值現在位於歷史高點，任何一點點的下行暗示（或是策略微調），都會讓股價很容易拉回」。