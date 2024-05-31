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個人消費下降 美首季GDP成長下修至1.3%

編譯任中原／綜合報導
美國商務部經濟分析局公布今年第1季實質國內生產毛額（GDP）修正值，換算成年增率後僅成長1.3%。(圖片來源／：歐新社資料照片)
美國商務部經濟分析局公布今年第1季實質國內生產毛額（GDP）修正值，換算成年增率後僅成長1.3%。(圖片來源／：歐新社資料照片)

美國商務部經濟分析局30日公布今年第1季實質國內生產毛額（GDP）修正值，換算成年增率後僅成長1.3%，大致符合市場預期，但低於初估的1.6%，進一步顯示今年來經濟成長動能嚴重流失，主因消費支出大幅下修；通膨率則比初估值微幅下修。

經濟降溫，通膨黏著，使聯準會（Fed）的降息規劃仍處於兩難窘境。美國公債殖利率早盤應聲下降4基點。

第1季GDP年增率修正值實際為1.25%，經四捨五入後為1.3%，還不到去年第4季時3.4%成長率的一半。

在GDP四大項目中，個人消費支出年增率由2.5%大幅下修到2%，且低於預估的2.2%，以及去年第4季時的3.3%增幅；產品消費減少1.9%（初估減少0.4%），耐久財消費更劇減4.1%；服務類消費增加3.9%（初估增加4%）。個人消費對GDP成長率的貢獻度由1.68個百分點縮小到1.34個百分點，是GDP遭到下修的主要原因。

民間投資年增率維持3.2%不變（去年第4季為0.7%），對GDP成長率貢獻度由0.56百分點提高到0.57百分點。對外貿易方面，出口及進口成長率都上修，上季淨出口對GDP成長率貢獻度由負0.86百分點降到負0.89百分點。政府支出年增1.3%（初估為1.2%），貢獻度為0.23個百分點。

GDP價格指數年增3%，比初估及市場預估的3.1%略低，但遠高於去年第4季時的1.6%年增率；核心個人消費支出（PCE）平減指數上升3.6%，比初估及市場預估的3.7%略低，但遠高於去年第4季時的2.0%年增率。另外，美國勞工部同日公布，最新一周（5月25日止）首次申領失業給付人數為21.9萬人，比前周的21.5萬人小幅增加；前周（5月18日止）連續申領人數為179.1萬人，比之前略減3,000人。

經濟學者指出，GDP修正值凸顯今年初經濟動能流失，主因利率居高，疫情期間的超額儲蓄耗盡，以及所得成長減緩，壓制家庭及企業支出。不過市場人士更關注31日將公布的4月個人消費支出及通膨率報告，藉以評估Fed的降息路徑。

美國GDP與個人消費變動。(資料來源／彭博資訊)
美國GDP與個人消費變動。(資料來源／彭博資訊)

殖利率 降息 勞工部

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