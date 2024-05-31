我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

明尼蘇達州槍擊案3死多傷 警察中彈身亡、槍手遭擊斃

NBA／唐西奇、厄文狂轟76分 獨行俠隔12年重返總冠軍賽

財經簡訊

財經新聞組／整理

傳波音向FAA簡報改進成果

知情人士透露，波音公司即將卸任的執行長卡爾霍恩和該公司其他資深官員將在與美國航空監管機構的會議上，詳細介紹該飛機製造商的品質、培訓和其他改進措施。美國聯邦航空管理局(FAA)局長惠特克(Mike Whitaker)2月下旬給波音公司90天時間來制訂一項全面計劃，以解決「系統性質量控制問題」。這將是卡爾霍恩今年與惠特克的第二次高調會面，因為波音公司尋求讓FAA取消成本高昂的生產限制，因為品質問題的飆升迫使監管機構放慢了其快速提升的737生產計畫。

Dollar General業績超過預期

Dollar General第1季同店銷售額和獲利超過預期，因為在黏性通膨繼續給家庭預算帶來壓力之際，越來越多美國人湧入該公司商店購買方便攜帶的雜貨和必需品。Dollar General一直專注於銷售白牌商品、在商店增加員工並擴大自有品牌，以應對競爭對手沃爾瑪、目標百貨和中國電子商務平台Temu日益激烈的競爭，以吸引消費者。根據數據分析公司Placer.ai的數據，第1季Dollar General的訪客量年增12.6%，而競爭對手Dollar Tree的訪客量成長了12.4%。

柯爾百貨虧損 下修全年財測

由於消費者對其服裝和鞋類的需求疲軟，百貨連鎖店柯爾(Kohl's)意外下修全年銷售額和獲利財測。消費者優先購買必需品，而不是服裝、電子產品和家居用品等非必需品，因為面臨學貸恢復還款、疫情時期儲蓄減少和利率上升。該零售商預計2024財年淨銷售額將下降2%至4%，而先前預期為下降1%至成長1%。預計全年每股獲利在1.25至1.85元；先前的預測為2.1至2.7元。該公司第1季每股虧損24分。LSEG分析師預計每股獲利4分。

高價肉品推升荷美爾獲利

荷美爾食品公司(Hormel Foods)第2季獲利超出市場預期，並調升全年獲利下限，因為對高價肉類產品的需求穩定。預計調整後每股獲利在1.55至1.65元之間，而先前的預測為1.51至1.65元。分析師平均預期每股獲利1.58元。由於培根、優質預製蛋白和火雞產品銷量的增加，本季食品服務業務銷售額成長6%。本季調整後獲利為每股38分，分析師平均預期為每股36分。

目標百貨 疫情 預算

上一則

惠普PC銷售 2年首見成長 激勵股價漲逾10%

下一則

個人消費下降 美首季GDP成長下修至1.3%

延伸閱讀

美國航空下修Q2財測 商務長6月離職

美國航空下修Q2財測 商務長6月離職
財經簡訊

財經簡訊
Q1買氣旺 銷售額增5.3% 迪克體育提高財測

Q1買氣旺 銷售額增5.3% 迪克體育提高財測
財經簡訊

財經簡訊

熱門新聞

自2019年以來，美國房市已產生很大的變化，成為擁房族似乎變成更不可能的事。（歐新社）

在美買房「像玩不會贏的遊戲」 才隔4年市場已天翻地覆

2024-05-27 07:09
埃利亞斯在1999年出版的著作《道指4萬點：從史上最大一波牛市中獲利的策略》封面。(擷自Amazon.com)

他在25年前預測道指4萬點被嘲笑 如今他再預言股市…

2024-05-28 14:54
Vertiv在今年5月宣布新的AI中心Vertiv.com/AI。(美聯社)

美國這一檔散熱飆股 已漲了近700%

2024-05-28 22:20
財政部29日起將啟動一系列回購，而聯準會6月起將放緩縮表，這兩項舉措都將為公債市場提供支持。(美聯社)

債市有好消息 2舉措將為美債市場提供支持

2024-05-26 21:53
大摩預期到2028年，AI PC將占整體PC市場的65%。圖為宏碁在5月發表Copilot+ PC—Swift 14 AI筆記型電腦。(圖/宏碁提供)

大摩看好AI PC市占衝高 4年後達65% 點名這些企業受惠

2024-05-27 01:15
晶片製造商和人工智慧寵兒輝達飆升9.32%，股價突破1000元。該公司發布強於預期的第1財季業績，並宣布進行10比1的股票分割。美聯社

輝達財報無力回天 道指挫逾600點 表現今年最糟

2024-05-23 16:44

超人氣

更多 >
科技大老吃什麼？黃仁勳宴請供應鏈夥伴 功夫菜價格曝光

科技大老吃什麼？黃仁勳宴請供應鏈夥伴 功夫菜價格曝光
歷史性判決 川普封口費案34項指控全有罪 7/11判刑

歷史性判決 川普封口費案34項指控全有罪 7/11判刑
聰明旅客搭郵輪 會做這4件事

聰明旅客搭郵輪 會做這4件事
拒絕白男搭訕 亞裔女慘遭當街辱罵+暴打 臉縫11針

拒絕白男搭訕 亞裔女慘遭當街辱罵+暴打 臉縫11針
好市多這款熱銷堅果 會員讚「最棒點心」：吃到臉頰痛也停不了

好市多這款熱銷堅果 會員讚「最棒點心」：吃到臉頰痛也停不了