傳波音向FAA簡報改進成果

知情人士透露，波音公司即將卸任的執行長卡爾霍恩和該公司其他資深官員將在與美國航空監管機構的會議上，詳細介紹該飛機製造商的品質、培訓和其他改進措施。美國聯邦航空管理局(FAA)局長惠特克(Mike Whitaker)2月下旬給波音公司90天時間來制訂一項全面計劃，以解決「系統性質量控制問題」。這將是卡爾霍恩今年與惠特克的第二次高調會面，因為波音公司尋求讓FAA取消成本高昂的生產限制，因為品質問題的飆升迫使監管機構放慢了其快速提升的737生產計畫。

Dollar General業績超過預期

Dollar General第1季同店銷售額和獲利超過預期，因為在黏性通膨繼續給家庭預算 帶來壓力之際，越來越多美國人湧入該公司商店購買方便攜帶的雜貨和必需品。Dollar General一直專注於銷售白牌商品、在商店增加員工並擴大自有品牌，以應對競爭對手沃爾瑪、目標百貨 和中國電子商務平台Temu日益激烈的競爭，以吸引消費者。根據數據分析公司Placer.ai的數據，第1季Dollar General的訪客量年增12.6%，而競爭對手Dollar Tree的訪客量成長了12.4%。

柯爾百貨虧損 下修全年財測

由於消費者對其服裝和鞋類的需求疲軟，百貨連鎖店柯爾(Kohl's)意外下修全年銷售額和獲利財測。消費者優先購買必需品，而不是服裝、電子產品和家居用品等非必需品，因為面臨學貸恢復還款、疫情 時期儲蓄減少和利率上升。該零售商預計2024財年淨銷售額將下降2%至4%，而先前預期為下降1%至成長1%。預計全年每股獲利在1.25至1.85元；先前的預測為2.1至2.7元。該公司第1季每股虧損24分。LSEG分析師預計每股獲利4分。

高價肉品推升荷美爾獲利

荷美爾食品公司(Hormel Foods)第2季獲利超出市場預期，並調升全年獲利下限，因為對高價肉類產品的需求穩定。預計調整後每股獲利在1.55至1.65元之間，而先前的預測為1.51至1.65元。分析師平均預期每股獲利1.58元。由於培根、優質預製蛋白和火雞產品銷量的增加，本季食品服務業務銷售額成長6%。本季調整後獲利為每股38分，分析師平均預期為每股36分。