我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

明尼蘇達州槍擊案3死多傷 警察中彈身亡、槍手遭擊斃

NBA／唐西奇、厄文狂轟76分 獨行俠隔12年重返總冠軍賽

美股最錢線/大型銀行REITs 潛在曝險高

財經新聞組／綜合報導

一項最新研究顯示，由於向房地產投資信託基金(REITs)提供的信貸額度和定期貸款，美國大型銀行對商業房地產的曝險幅度可能超過監管機構所認知的水平。

包括紐約大學經濟學教授阿查亞(Viral Acharya)在內的研究人員寫道，如果算上對REITs的間接貸款，美國大型銀行的商業地產貸款曝險將再增加約40%。他們認為，在關於該問題產業給銀行構成風險的討論中，這一點基本上被忽略了。

曾任印度央行副行長的阿查亞表示，「所有人都在關注銀行資產負債表上的貸款。」「我們不應該存在盲點，認為大銀行比小銀行的曝險更小。」

自新冠疫情開始以來，REITs一直面臨挑戰，居家辦公威脅辦公室的長期價值，而高借貸成本則損害了許多多戶住宅投資。對此，部分投資客過去兩年從信託撤資，包括由喜達屋和黑石管理的信託產品；為保持流動性，它們還限制贖回。

REITs是擁有、經營或向創造收入的房地產公司提供貸款的企業。它們每年都必須派發大筆股利，這意味著它們相對缺乏現金。因此，當擔心投資人贖回時，而且整體經濟壓力升高時，它們往往會從銀行提取信貸，使得研究人員感到擔憂。

報告表示，這可能會造成「資本或流動性的突然占用」。監理機關在對銀行資本進行壓力測試時，應將REITs納入銀行的曝險額度。

報告指出，由於何時提取貸款由借款人決定，因此銀行不太容易管理相關風險，這「會放大銀行的周期性風險」。研究人員發現，在某些情況下，這些資金似乎被用來購買更多的房產。

報告作者之一、喬治亞理工學院金融學助理教授高帕爾(Manasa Gopal)指出，「密集的信貸提取給最大銀行造成的附帶損害，意味著商業地產總曝險很可能遠大於只看直接曝險。」（財經新聞組）

貸款 投資 房地產

上一則

Foot Locker轉型見效 財測優於預期 每股獲利22分

下一則

全球主權債發行額飆高 美歐英6月淨規模上看3400億

延伸閱讀

史無前例 歐洲央行將對氣候行動不力的銀行處以罰款

史無前例 歐洲央行將對氣候行動不力的銀行處以罰款
方見堯律師6月1日舉辦免費講座 額滿即止

方見堯律師6月1日舉辦免費講座 額滿即止
乙太幣七天狂漲26% 投資人押注將衝上5,000美元創新高

乙太幣七天狂漲26% 投資人押注將衝上5,000美元創新高
黃啟源律師將於5/25 進行信託線上演講

黃啟源律師將於5/25 進行信託線上演講

熱門新聞

自2019年以來，美國房市已產生很大的變化，成為擁房族似乎變成更不可能的事。（歐新社）

在美買房「像玩不會贏的遊戲」 才隔4年市場已天翻地覆

2024-05-27 07:09
埃利亞斯在1999年出版的著作《道指4萬點：從史上最大一波牛市中獲利的策略》封面。(擷自Amazon.com)

他在25年前預測道指4萬點被嘲笑 如今他再預言股市…

2024-05-28 14:54
Vertiv在今年5月宣布新的AI中心Vertiv.com/AI。(美聯社)

美國這一檔散熱飆股 已漲了近700%

2024-05-28 22:20
財政部29日起將啟動一系列回購，而聯準會6月起將放緩縮表，這兩項舉措都將為公債市場提供支持。(美聯社)

債市有好消息 2舉措將為美債市場提供支持

2024-05-26 21:53
大摩預期到2028年，AI PC將占整體PC市場的65%。圖為宏碁在5月發表Copilot+ PC—Swift 14 AI筆記型電腦。(圖/宏碁提供)

大摩看好AI PC市占衝高 4年後達65% 點名這些企業受惠

2024-05-27 01:15
晶片製造商和人工智慧寵兒輝達飆升9.32%，股價突破1000元。該公司發布強於預期的第1財季業績，並宣布進行10比1的股票分割。美聯社

輝達財報無力回天 道指挫逾600點 表現今年最糟

2024-05-23 16:44

超人氣

更多 >
科技大老吃什麼？黃仁勳宴請供應鏈夥伴 功夫菜價格曝光

科技大老吃什麼？黃仁勳宴請供應鏈夥伴 功夫菜價格曝光
歷史性判決 川普封口費案34項指控全有罪 7/11判刑

歷史性判決 川普封口費案34項指控全有罪 7/11判刑
聰明旅客搭郵輪 會做這4件事

聰明旅客搭郵輪 會做這4件事
拒絕白男搭訕 亞裔女慘遭當街辱罵+暴打 臉縫11針

拒絕白男搭訕 亞裔女慘遭當街辱罵+暴打 臉縫11針
好市多這款熱銷堅果 會員讚「最棒點心」：吃到臉頰痛也停不了

好市多這款熱銷堅果 會員讚「最棒點心」：吃到臉頰痛也停不了