美股最錢線/大型銀行REITs 潛在曝險高

一項最新研究顯示，由於向房地產投資 信託基金(REITs)提供的信貸額度和定期貸款 ，美國大型銀行對商業房地產的曝險幅度可能超過監管機構所認知的水平。

包括紐約大學經濟學教授阿查亞(Viral Acharya)在內的研究人員寫道，如果算上對REITs的間接貸款，美國大型銀行的商業地產貸款曝險將再增加約40%。他們認為，在關於該問題產業給銀行構成風險的討論中，這一點基本上被忽略了。

曾任印度央行副行長的阿查亞表示，「所有人都在關注銀行資產負債表上的貸款。」「我們不應該存在盲點，認為大銀行比小銀行的曝險更小。」

自新冠疫情開始以來，REITs一直面臨挑戰，居家辦公威脅辦公室的長期價值，而高借貸成本則損害了許多多戶住宅投資。對此，部分投資客過去兩年從信託撤資，包括由喜達屋和黑石管理的信託產品；為保持流動性，它們還限制贖回。

REITs是擁有、經營或向創造收入的房地產公司提供貸款的企業。它們每年都必須派發大筆股利，這意味著它們相對缺乏現金。因此，當擔心投資人贖回時，而且整體經濟壓力升高時，它們往往會從銀行提取信貸，使得研究人員感到擔憂。

報告表示，這可能會造成「資本或流動性的突然占用」。監理機關在對銀行資本進行壓力測試時，應將REITs納入銀行的曝險額度。

報告指出，由於何時提取貸款由借款人決定，因此銀行不太容易管理相關風險，這「會放大銀行的周期性風險」。研究人員發現，在某些情況下，這些資金似乎被用來購買更多的房產。

報告作者之一、喬治亞理工學院金融學助理教授高帕爾(Manasa Gopal)指出，「密集的信貸提取給最大銀行造成的附帶損害，意味著商業地產總曝險很可能遠大於只看直接曝險。」（財經新聞組）