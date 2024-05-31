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Foot Locker轉型見效 財測優於預期 每股獲利22分

財經新聞組／綜合報導

Foot Locker的轉型開始取得一些成果。這家運動鞋巨頭第一財季可比銷售額下降1.8%，遠優於分析師預期的下降3.1%。

該公司還重申其全財年財測指導，預計銷售額將下降1%至成長1%，而LSEG分析師先前預測為下降0.6%。

Foot Locker截至5月4日當季淨利為800萬元，合每股9分；而去年同期為3600萬元和每股38分。調整一次性項目，包括某些商店關閉和重組相關的減值等成本後，Foot Locker每股獲利22分。

銷售額降至18.8億元，較上年同期的19.3億元下降約3%。

Foot Locker預計全年調整後每股獲利將在1.5至1.7元之間，高於LSEG預期的1.57元。預計可比銷售額成長將在1%至3%之間，高於StreetAccount分析師預期的1.5%。

執行長狄龍(Mary Dillon)表示：「第1季開局良好，代表我們的『繫帶計劃』(Lace Up Plan)已發揮作用。」「我之所以充滿信心，是因為我們推出加強型FLX獎勵計畫，因此會有很好的回報。我們正推出一款改進的行動應用程式，這是推動客戶參與和商務的好方法，我們全年都有與所有品牌合作夥伴的成長機會，包括在假日季與Nike一起恢復成長。」

由於該零售商低收入消費者以及Nike等反覆無常的品牌合作夥伴競爭，銷售額持續下降，低收入消費者比其他購物者更強烈地感受到通貨膨脹的衝擊。但狄龍表示，該公司的平均售價在本季有所上漲，證明其消費者願意為合適的產品支付全額。

其Champs Sports品牌也拖累了整體業務，本季可比銷售額下降了13.4%，總收入下降近19%。

Foot Locker不得不依靠促銷來推動銷售，並且已經失去華爾街的信心。截至29日收盤，該公司股價今年至今已下跌約28%。

低收入 華爾街 零售商

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