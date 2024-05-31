百思買獲利能力優於預期 筆電銷售看增 股價漲逾8%

百思買業績不佳，因銷售環境充滿挑戰。（路透）

美國最大消費電子零售商 百思買(Best Buy)發布最新財報，上季銷售未達到華爾街 的預期、營收下滑，但獲利能力優於預期，並看好筆電銷售可望成長，帶動股價漲逾 8%。

百思買 (BBY-US) 30日盤前股價上漲 8.45%，每股暫報 78.00 美元。該股今年迄今累積下跌 8.2%，而標普 500 指數則上漲 10.4%。

百思買強調雖消費性電子產品需求持續疲軟，但利潤更高，成本更低。該零售商每股獲利超出預期，並維持全年財測不變，預計全年營收將在413至426億元之間。這將比最近結束的財年有所下降，當時全年營收總計434.5億元。該公司表示，可比銷售額將持平至下降3%。

執行長巴里(Corie Barry)承認消費電子產品類別的「銷售環境充滿挑戰」，且銷售情況低於預期。但她表示公司將繼續「調整我們的獲利能力，同時為未來的成長做好準備」。

全年獲利與營收方面，該公司預估全年經調整後每股獲利介在 5.75 至 6.20 美元區間、營收則介在 413 億至 426 億美元區間。

百思買的銷售一直低迷，因為該公司正在應對新冠疫情期間大約兩年需求過剩帶來的後果。該零售商一直在等待筆記型電腦、廚房用具等的更換周期正常化，並等待新技術產品的推出，以吸引顧客到其商店和網站。

此外，與其他零售商一樣，百思買也注意到，由於通貨膨脹導致消費者應對更高的成本，非必需品的購買量減少。

可比銷售額較去年同期下降6.1%，因為客戶購買的電器、家庭劇院、遊戲設備和手機減少了。另一方面，該公司表示其服務和筆記型電腦類別有所成長。

在美國，可比銷售額較去年同期下降6.3%，線上銷售額較去年同期下降6.1%。即便如此，線上銷售仍占當季美國總收入的近三分之一。

該公司已經開始尋求新業務，包括推出訂閱制會員計畫。該公司去年6月上旬重新推出三級「我的百思買」(My Best Buy)計畫。最低級別免費，最高級別年費為179.99元，福利 包括全天候技術支援、長達兩年的產品保護和20%的維修折扣等福利。