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惠普PC銷售 2年首見成長 激勵股價漲逾10%

財經新聞組／綜合報導

個人電腦（PC）大廠惠普（HP）上季營收減幅縮小且優於預期，個人電腦銷售更出現兩年來首見成長，強化市況回穩的希望，同時看好企業開始升級換機潮及人工智慧AI）效能的PC展望，增添景氣回升的樂觀訊號，激勵股價在美股30日早盤漲逾10%。

在止於4月底的年度第2季，惠普淨利年減42.2%至6.07億美元，經調整後每股盈餘（EPS）為82美分，營收年減0.8%至128億美元，為連續第四季下滑，但都高於市場預期，營收減幅也收斂。

其中，包含PC的個人系統部門上季營收成長3%至84.3億美元，高於分析師預期，且扭轉2022年5月來營收年比持續下滑的窘境，主要靠商業銷售成長6%至62.4億美元，消費者銷售則年減3%至22億美元。

惠普表示，已從多個產業贏得重要交易，企業正在升級PC，以便運作微軟Windows 11作業系統。執行長羅爾斯（Enrique Lores）表示，學校與企業的換機潮帶動上季銷售，「這些交易給了我們信心，預期這股趨勢將持續，預期下半年度（今年5月初到10月底）將強於上半年度」。

羅爾斯也看好AI裝置前景，但預期對本季的影響有限，而在下半年度的PC出貨量預估中，AI PC將約占10%，需求來自消費者與商業面，但到2025年將大幅增強，在推出三年後AI PC出貨占比將攀升至50%左右，商用銷售的占比愈來愈高。

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