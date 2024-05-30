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Fed威廉斯：充分證據表明貨幣政策具限制性 升息不太可能

編譯季晶晶／綜合外電
紐約聯準銀行總裁威廉斯30日表示，通膨率料將續降，高昂的借貸成本對經濟具有限制性。(路透)
紐約聯準銀行總裁威廉斯30日表示，通膨率料將續降，高昂的借貸成本對經濟具有限制性。(路透)

紐約聯準銀行總裁威廉斯（John Williams）表示，通膨率料將在今年下半年繼續下降，高昂的借貸成本對經濟具有限制性。

根據威廉斯，雖然通膨仍然過高，但聯儲會的政策立場適宜，供需失衡情況正在緩解。

他周四在紐約經濟俱樂部（Economic Club of New York）以準備好的稿子發表演講：「隨著經濟變得更加均衡，加之其他經濟體的通膨回落減輕全球物價壓力，我預計今年下半年通膨將恢復放緩」。「過去一年的經濟表現提供了充分的證據表明貨幣政策的限制性，有助於我們實現目標」。威廉斯補充說，升息不太可能。

威廉斯在演講結束後的問答環節表示，他不能說什麼時候可能支持降息，這取決於未來發布的經濟數據。他說，「我不認為現在有必要做出決定」。

這位聯準會官員表示，他並不認為近期的物價數據是通膨不再走低的訊號。

周四稍早公布的數據顯示，第1季美國GDP增速低於初值，反映今年初成長動能消退。

威廉斯說，他預計以個人消費支出（PCE）價格指數衡量的通膨率到今年底將降至2.5%左右，明年將接近2%，而今年年底失業率將達到4%左右，之後會跌向3.75%。

中性利率

威廉斯還談到了聯準會官員和經濟學家熱議的中性利率。他說，「從今年上半年的數據來看，沒有跡象顯示中性利率變得更高，但這不意味以後也會如此。」

聯準會理事沃勒（Christopher Waller）表示，他仍然認為中性利率相對較低。

芝加哥聯準銀行總裁古斯比（Austan Goolsbee）在接受CNN International採訪時，提到

住房成本下降對推動通膨回到2%目標的重要性，他認為居住成本上漲一直是個阻礙通膨回落的重大因素，相較於疫前，居住價格大幅上漲。

古斯比說，「如果居住價格漲幅不能回到以前的水準，通膨率難以回歸2%」。

亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克（Raphael Bostic）在接受Fox Business採訪時表示，他預

計在推動通膨率降至聯準會2%的目標方面進展緩慢。波斯提克補充說，他不認為決策者會在未來兩個月內降低借貸成本。

波斯提克稱，「我不認為（降息）會發生在7月份」。「但我受數據驅動」，「如果這些數據讓我認為經濟足夠強勁，通膨方面已取得充分的進展，有理由降息，我會對此持開放態度。但這不是我當前的展望。」

利率 聯準會 降息

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