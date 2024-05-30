Nvidia、蘋果不夠格進前十名 巴菲特偏好選股指標篩出這些優質股

「股神」巴菲特選股時，十分重視一家企業的股東權益（或稱帳面價值），據此挑選估值便宜的優質股。（美聯社）

「股神」巴菲特選股時，十分重視一家企業的股東權益（或稱帳面價值），據此挑選估值便宜的優質股。最新篩選結果顯示，美國標普500大型企業中，股東權益冠軍正是巴菲特領導的波克夏 公司，而科技巨頭輝達 （Nvidia）和蘋果則未能躋身前十名。

美企股東權益前十名出列 波克夏摘冠

道瓊社報導，巴隆周刊（Barron's）根據彭博彙編的資料，從美股標普500指數成分股企業中篩選出股東權益前十名大企業。

以2023年12月31日的股東權益絕對值為準，前十名依序是：波克夏（5,580億美元）、摩根大通（3,280億美元）、美國銀行（2,920億美元）、Alphabet（2,830億美元）、埃克森美孚（2,120億美元）、花旗集團（2,060億美元）、微軟（2,060億美元）、亞馬遜（2,020億美元）、富國銀行（1,870億美元），以及雪佛龍（1,620億美元）。

到今年第1季末，波克夏的股東權益總值進一步攀升至5,720億美元，遙遙領先以3,370億美元名列亞軍的摩根大通。

股東權益是什麼？有何用處和缺點？

股東權益是一家公司總資產減去總負債的餘額，常用來衡量企業淨值。這項指標被視為老派的財務指標，特別受傳統價值型投資 人喜愛，但不適合用於蘋果、輝達等高成長型企業的股票評價。大多數投資人現在更視盈餘為驅動股價的主力，理當如此。

不過，股東權益仍是評估銀行、保險公司和其他公司帳面價值有用的指標。例如，截至3月31日，波克夏的股價淨值比（price/book ratio）約1.5倍，該股過去五年的平均值為1.4倍。波克夏A股29日收在每股608,816美元。

盈餘成長、成功的併購交易和聰明的股票投資不斷提升波克夏的股東權益總值，與1965年巴菲特接掌公司時僅約2,000萬美元的股東權益相比，成長驚人。

蘋果、輝達為何不在股東權益榜前十名？

若以股東權益衡量，美股市值第二名的蘋果和第三名的輝達，截至3月31日的股東權益分別為740億美元和430億美元。美企市值王微軟的股東權益排名第七。

巴菲特本人也承認，股東權益作為股票評價指標有其局限。許多投資人聚焦於有形的帳面價值，也就是股東權益總值減去商譽和其他多半來自於併購的無形資產。以這種「硬」帳面價值，是衡量現金、不動產、廠房設備等資產更好的指標，也比股東權益總值更能標示出某檔股票估值的地板何在。

此外，大規模買回自家股票，也可能降低股東權益、削弱這個指標的重要性。例如，蘋果過去十年來就大舉執行庫藏股計畫，就連波克夏近五年來回購股票金額也很可觀。

縱有上述缺點，帳面價值仍可作為篩選「價廉物美」股票的一種方式。

科技巨頭股如微軟、亞馬遜、Alphabet，目前的股價淨值比都很高。就這些股票而論，股東權益不再是焦點所在，儘管股東權益的一個元素—現金—仍備受重視。這三大巨頭都坐擁豐沛的現金。