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美股最錢線／領先指標示警 違約率上升中

財經新聞組／綜合報導

芝加哥Fed行長古爾斯比曾強調，消費者違約是目前最令人擔憂的經濟指標之一。他的擔憂現在看來是先見之明，因為最新數據顯示，2024年第1季的違約率正在大幅上升。

古爾斯比表示，「如果消費者貸款的違約率開始上升，這通常是情況將變得更糟的領先指標。」

紐約Fed上周公布的最新數據證實了這些擔憂。數據顯示，總體違約率有所上升：「截至3月底，3.2%的未償債務處於某種違約狀態。」

這也顯示出消費者財務困境的明顯上升。數據顯示，所有債務類別的違約率都大幅上升。

每年約有8.9%的信用卡餘額和7.9%的汽車貸款違約。雖然房貸的違約率上揚了0.3個百分點，但以歷史標準衡量仍然偏低。

紐約Fed家庭和公共政策研究部區域經濟負責人史卡利(Joelle Scally)表示：「在2024年第1季，所有年齡組的信用卡和汽車貸款過渡到嚴重違約的比率繼續上升。」「越來越多借款人拖欠信用卡還款，這代表一些家庭的財務困境正在惡化。」

雖然這些趨勢令人擔憂，Fed還沒有確定違約率上升的單一原因。相反地，它可能代表有幾個因素是影響主因。

在疫情期間，美國人增加了儲蓄和支出，在沒有大量儲蓄作為緩衝的情況下，可能會繼續保持高消費率，從而更多地依賴債務。

此外，近年來，向信用評分較低的借款人發放的貸款有所增加，這也可能導致違約率上升。

隨著情勢的發展，政策制訂者和金融機構必須密切監測這些指標，以應對潛在的經濟影響。不斷上升的違約率可能預示著更重大的經濟問題，因此有必要採取謹慎和積極的措施來防止進一步惡化。（財經新聞組）

貸款 信用卡 儲蓄

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