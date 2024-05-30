Q1買氣旺 銷售額增5.3% 迪克體育提高財測

迪克體育用品公司表示，顧客在新款運動鞋和運動裝備上的支出增加，導致該零售商 提高了全年獲利財測。

根據StreetAccount的數據，這家大型運動用品店第一財季的可比銷售額成長5.3%，遠高於分析師預期的2.4%。

該公司表示，成長主要受惠於交易量增加，這意味著更多顧客在迪克購物，平均帳單金額也更高，代表購物者的消費也增加了。

該公司截至5月4日當季淨利為2.75億元，合每股3.3元；而去年同期為3.05億元，合每股3.4元。

銷售額增至30.2億元，較上年同期的28.4億元成長約6%。

強勁的上季業績促使迪克調升全年財測。目前預計每股獲利在13.35至13.75元間，高於先前的12.85至13.25元。根據LSEG，這高於分析師預期的13.25元。

執行長霍巴特表示，預計未來幾季「運動用品的需求將強勁」，凸顯出該公司的前景。即便如此，在該零售商第1季營收超出預期後，銷售財測仍略為下降。

迪克目前預計可比銷售額將成長2%至3%，而先前的財測為成長1%至2%。根據StreetAccount，該區間的下限僅符合分析師預期的成長2%。

根據LSEG的數據，迪克預計全年營收將在131至132億元之間，也符合131.6億元的預期。

去年，消費者受到頑固的通膨和高利率 的打擊，減少了新衣服和鞋子等非必需品的採購，但服裝和鞋類市場過去幾周顯示出一些復甦跡象。

迪克的業績顯示，消費者願意花錢購買Nike、Hoka、愛迪達和On Running等大品牌的新產品和其他主打產品，並且願意花錢購買他們不一定需要但很高興擁有的東西。