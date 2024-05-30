美國航空下修Q2財測 商務長6月離職

美國航空調降部分第2季財測，並宣布商務長離職。

美國航空在向美國證券 交易委員會(SEC)提交的監管文件中表示，目前預計第2季調整後每股獲利將在1至1.15元之間；先前預測為每股1.15至1.45元。FactSet調查的分析師平均預測第2季每股獲利為1.2元。

目前預計每可用座位英里總收入將下降約5%至6%；先前預測為下降約1%至3%。

該航空公司在文件中表示，商務長拉加(CCO Vasu Raja)將於下個月離開公司。他於2004年加入公司。

今年2月，美國航空宣布，自5月1日簽發的機票開始，如果客戶想在其AAdvantage會員計畫中賺取積分，則必須直接從該航空公司或其合作航空公司或首選線上旅行社購買機票。該航空公司當時表示，將在4月下旬列出首選旅行社。商務旅客不會受到影響。

當時拉加表示，美國航空希望讓客戶的旅行更加方便，透過直接向航空公司訂位，客戶將獲得最優惠的票價，這將是其會員計畫的最大獎勵。但這些變化遭到一些顧客的批評，他們對會員計畫賺取積分的方式受到限制感到不滿。

美國航空機師工會4月表示，該公司的安全問題「顯著增加」，包括例行飛機檢查減少以及完成維修後的飛機試飛時間縮短。