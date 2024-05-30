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A&F史上最佳Q1 銷售增22% 淨利1.139億

財經新聞組／綜合報導
Abercrombie & Fitch上季業績創下史上最佳第一季表現。（路透）
Abercrombie & Fitch上季業績創下史上最佳第一季表現。（路透）

Abercrombie & Fitch公布史上最強勁的第1季業績，延續了再次超越預期的連季優異表現。該零售商銷售額較去年成長22%，而獲利則增加近7倍，遠高於華爾街的預期。

該公司截至5月4日當季淨利1.139億元，合每股2.14元；而去年同期為1660萬元，合每股32分。銷售額增至10.2億元，較上年同期的8.36億元成長約22%。

執行長賀洛維茲(Fran Horowitz)在財報聲明中表示：「我們透過凸顯特定類別和引人注目的行銷，利用敏捷的追蹤能力和庫存紀律，成功地應對了季節性轉變，推動銷售超出預期。」「各個地區和品牌都普遍出現成長，Abercrombie品牌成長了31%，Hollister品牌成長了12%。」

該零售商的可比銷售額在去年同期成長3%的基礎上成長了21%。Abercrombie預計本財年銷售額將再次成長，並提高了營收財測。目前預計全年銷售額將成長10%左右；先前的預期為4%至6%。LSEG分析師之前預計成長約為7%。

根據LSEG數據，Abercrombie預計本季銷售額將成長10%左右，高於預期的9%。

賀洛維茲計畫在成功的基礎上開發Hollister品牌，該品牌約占總銷售額的一半；並為其同名品牌帶來更多風格款式。該零售商3月推出「A&F Wedding Shop」，專為新娘和參與者提供的服裝系列，不僅可以在婚禮當天使用，還可以在其他婚禮派對上使用，例如單身慶祝活動和彩排。

該系列單品包括一系列連身裙、比基尼、睡衣、裙子和其他單品，價格在80至150元之間。對於許多新人來說，相對於非常昂貴的一日穿來說，這種中等價格非常可以被接受，這使Abercrombie能夠吸引追求價值的消費者，並在整個新娘服裝市場站穩腳跟。

過去6年Abercrombie一直致力於將自己從一家使用響亮的品牌和赤裸上身的模特兒來推動銷售的排他性零售商，轉變為專注於包容性並面向千禧世代的公司。該公司的轉型已醞釀多年，但在2023年開始取得成果，在美國服裝市場萎縮的同時實現16%的年銷售額成長。

零售商 華爾街 Fitch

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