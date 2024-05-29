軟體業者Salesforce盤後崩16% 估本季營收成長僅剩個位數

軟體製造商Salesforce股價在29日盤後重挫16%，因該公司表示，本季營收成長將降至歷史最低水準。(路透)

軟體製造商Salesforce股價在周三（29日）美股盤後重挫16%，因該公司表示，本季營收成長步調將降至歷史最低水準，引發投資 人擔心該公司在科技產業轉向AI 工具之際是否會落後。

總部位於舊金山的Salesforce公布，截至7月一季的營收頂多成長8%，至92.5億美元。這將是Salesforce作為上市公司近20年來，首度寫下單季營收成長只有個位數的紀錄。彭博彙編的數據顯示，分析師平均預估本季營收93.5億美元。

投資人一直擔心Salesforce過去一年的銷售成長下滑，該公司將注意力轉向了提高利潤 。管理層一直在吹捧具AI功能的軟體和功能將能拉抬營收。Salesforce還提高庫藏股、開始發派股息，以安撫華爾街情緒。

Salesforce執行長班紐夫（Marc Benioff）強調最近對利潤的重視以及AI的長期潛力對該公司有利。他在聲明中說，「我們處於非常有利的位置，可協助企業在未來十年實現AI的承諾」。多數分析師預期Salesforce應用程式中的生成式AI功能要到2025年或2026年才會提振營收。

回顧截至4月30日的第1季度，Salesforce營收成長11%至91.3億美元。剔除特定項目後每股盈餘2.44美元。分析師平均預期為每股盈餘2.38美元，營收91.5億美元。

財測失利的消息，拖累Salesforce股價在29日盤後重挫16%至每股228.10美元，遠低於收盤時的271.62美元。這檔股票今年來漲幅僅3.2%，許多軟體公司股價今年來表現落後於其他科技股，相較下，輝達（Nvidia）與戴爾（Dell）等晶片和硬體業者則迎接股價大漲。