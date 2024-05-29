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美公債又下跌…有基金做空美10年債 押注今年利率不動

編譯劉忠勇／綜合外電
美國財政部周二同日標售2年期和5年期公債，需求平淡。市場開始嗅到美國赤字不斷擴大對較長期殖利率帶來的壓力。（美聯社）
美國財政部周二同日標售2年期和5年期公債，需求平淡。市場開始嗅到美國赤字不斷擴大對較長期殖利率帶來的壓力。（美聯社）

美國公債周二再度走低，在本周五即將發布關鍵的通膨數據之前，美國財政部標售2年期和5年期公債需求平淡。

如今，有一個績效名列前茅的量化基金開始做空5至10年期美國公債，鑒於物價居高不下，押注今年利率會維持不變。

Catalyst/Millburn 避險策略基金正賣出公債期貨，同時買進短期票據和公司債。如此布局所反映的看法是，金融市場可能高估聯準會（Fed）降息的可能性，同時也可能忽略美國赤字不斷擴大，對較長期殖利率帶來的壓力。

Catalyst基金投資長David Miller指出，「Fed很可能推不了他們口中的降息。目前還不清楚，要怎麼在不導致通膨回升的情況下降低利率。」

明尼阿波利聯邦準備銀行總裁卡斯哈里表示，Fed的政策立場是限制性的，但決策者並未完全排除進一步升息的可能性。

資產超過70億美元的Catalyst基金今年回報率接近14%，超過94%的同業。五年業績位列前10%。

Miller表示，Catalyst基金正在買進國庫券和短期公司債，例如蘋果和微軟發行的債券。

在利率可能長時間居高不下的疑慮之下，今年債市大受震盪，10年期公債殖利率一度從2月的低點上漲超過90個基點。交易員被迫將3月開始降息超過150個基點的預期，減為今年底僅有一次1碼（25個百分點）的降息。

Miller也認為，美國政府的舉債規畫也給債券帶來壓力。國會預算辦公室2月公布的預估顯示，到 2034年，預算赤字將從今年的1.58兆美元增至 2.56兆美元。

Miller說：「從長遠來看，這確實會推高利率。」

美國公債殖利率周二全面上漲，10年期公債殖利率上漲超過7個基點。當天同日標售69億美元的2年期公債和70億美元的5年期公債。AmeriVet Securities美國利率交易和策略主管Gregory Faranello表示，美國休假過後市場清淡，再加上一天內有兩項標售。

較長天期的公債帶動下跌，也讓公債殖利率曲線趨陡，30年債殖利率上升了8.5个基點，超過4.65%。在公布5月消費者信心意外上升後，賣壓進一步加劇。

美國維持高利率後按兵不動，美債殖利率再現走高之勢。（取材自彭博）
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