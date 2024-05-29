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美國這一檔散熱飆股 已漲了近700%

韓企也來爭取AI散熱商機 LG在美拿下第一筆資料中心大單

編譯葉亭均／綜合外電
LG Electronics贏得為美國大型資料中心供應散熱系統的第一筆合約。(路透)
LG Electronics贏得為美國大型資料中心供應散熱系統的第一筆合約。(路透)

南韓每日經濟新聞報導，樂金電子（LG Electronics）贏得為美國大型資料中心供應散熱系統的第一筆合約，在AI狂潮升溫之際爭取散熱商機。

根據產業消息人士在28日的說法，LG近期決定向即將在美國設立的一座大型資料中心園區供應採用「冰水機」（chiller）的大型散熱系統。

樂金據悉能夠供應多達5萬冷凍噸（RT）。1冷凍噸是能在24小時內把1噸冰水製成冰的能力。

每日經濟新聞報導指出，考量到樂金在2017年向國內購物中心Starfield供應14,720冷凍噸，估計其美國合約相當於能為3.5座Starfield購物中心空間供應冷卻量能。這份合約的規模據悉超過100台冰水機，價值千億韓元。

隨著展開冰水機供應，LG的散熱系統預期會更快打入國際市場。作為AI計算機處的資料中心會更為耗電，需要更高性能與高效率的散熱系統來控制伺服器產生的熱。

隨著AI大爆炸的影響範圍從AI半導體、資料中心、電力裝置擴大到散熱系統，預料LG的水冷機銷售會增加。

冰水機是一種利用製冰來冷卻水、產生冷風，讓大型建物冷卻的設備。以往它是用來向超大型建物供冷或供暖，包括機場、購物中心和發電廠。

LG股價也飆升，在28日收盤報每股109,300韓元，較前一天大漲13.38%，原因是預期散熱系統銷售增加。該公司股價在五個月收復10萬韓元大關。

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