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美提振自願性碳權 歐盟確保綠能設備4成在地生產

編譯陳苓／綜合報導
許多企業購買自願性碳權，來抵銷碳排，但一系列事件撼動了外界對碳抵換市場的信心。（美聯社）
許多企業購買自願性碳權，來抵銷碳排，但一系列事件撼動了外界對碳抵換市場的信心。（美聯社）

自願性碳權市場（VCM）頻頻挨批未能真正減碳，去年此一市場更陷入萎縮。美國當局28日發布VCM的原則，確保碳交易機制能確實減碳，試圖提振各界對VCM的信心，藉此協助這個市場成長茁壯。財長葉倫也強調企業應優先刪減自身碳排，而非仰賴碳權交易來拯救環境。

許多企業購買自願性碳權，來抵銷碳排，但一系列事件撼動了外界對碳抵換（carbon offsets）市場的信心。研究發現，幾項大型森林保護項目，未能如承諾減少碳排，導致數家大型公司退出碳權市場。自願性碳權市場去年陷入萎縮，為至少七年來首見。

葉倫表示，拜登政府希望碳權市場能夠成功，呼籲碳權的買賣雙方「堅守誠信」。但她同時指出：「企業買家應優先減少自身碳排，特別是透過轉型規畫、採取淨零目標、並透明地報告進展。參與（碳權市場）應為輔助之道。」

葉倫說，唯有先解決重大的現行挑戰，自願性碳權市場才能釋出私人市場力量，達到減排的目的。

由於有太多碳權買賣，未能實際減少或移除碳排，政府設定原則，包括確保碳權項目不會另外產生碳排，結果須經合格的第三方機構核實；確保項目不會傷害地區社區，並要共享好處。

目前自願性碳權市場的規模仍小，每年約為20億美元，但未來有望引入更多私人資金。波士頓顧問公司預估，市場的規模可能會在2030年前，達到400億美元。摩根士丹利更估計，2050年前將上看2,500億美元。

本月稍早的新研究發現，殼牌、英國航空、easyJet、Eon等企業使用的某一類型碳權，大多無法真正減少碳排。但美國聯邦機構仍支持碳抵換，能源部去年宣布，會向能從大氣中移除二氧化碳的項目，添購碳權。美國農業部也制定計畫，協助農民、牧場人員、森林所有人，辨識較可靠的碳抵換項目，藉此參與碳市。

另一方面，歐盟27日正式通過淨零產業法案（NZIA），要確保當地的太陽能板、風力發電機、熱幫浦等潔淨能源技術設備，有四成在地生產，以協助歐洲業者與美國和中國大陸對手競爭。新規預計在6月或7月初上路。

歐盟想藉這個新法，確保他們不只是減碳的全球領袖，也是製造潔淨科技的領導者。歐洲益發依賴中國大陸，預料全球太陽能產能有80%將位於大陸。此外，歐盟也擔心美國的通膨削減法，將吸引歐洲業者遷往美國。

歐盟同日也批准一項關於追蹤和減少歐盟成員國甲烷排放的規定。從2030年起，對歐洲石油和天然氣進口實施甲烷排放限制，預計會迫使供應商減少洩漏這種溫室氣體。新規可能會打擊美國、俄羅斯、阿爾及利亞等天然氣供應大國。

歐盟 減碳 葉倫

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