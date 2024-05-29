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全球減肥藥年銷售上看1500億 諾和諾德、禮來增產

財經新聞組／綜合報導
諾和諾德和禮來的減肥藥是市場當前最熱銷的產品。（路透）
諾和諾德和禮來的減肥藥是市場當前最熱銷的產品。（路透）

隨著數百萬人追求諾和諾德(Novo Nordisk)和禮來(Eli Lilly)的減肥藥物，供應量的增加、可能的普遍使用以及潛在競爭對手的數量不斷增加，導致一些專家將這些治療藥物的全球年銷售額預測上調至約1500億元。

醫療分析公司IQVIA數據科學研究所資深研究總監克萊恩洛克(Michael Kleinrock)表示：「有一種藥物能夠吸引數百萬人的想像力，這是非常不尋常的。」

他說，大多數保險公司不承保低自付額的新療法，但越來越多人寧可自行付費或使用藥品製造商的優惠券付費。

IQVIA在其最新的5年展望中估計，去年全球減肥藥物支出總額為240億美元，到2028年可能達到1310億元。

如果不擴大保險承保範圍，IQVIA預計2028年全球減肥藥物支出下限為390億元，而更可能為740億元。

克萊恩洛克表示，達到1310億元的門檻還取決於患者服用藥物的時間、藥物是否用於治療其他疾病，甚至開發新的直接面向消費者的銷售模式。

他表示，限制2023年銷售的短缺問題正在解決，不過目前銷售最大的問題仍然是製造能力的限制。

諾和諾德的Wegovy和禮來的Zepbound的供應仍然受到限制，但兩家公司一直在增加產量。

BMO Capital Markets目前預計，到2033年減肥藥年銷售額將達到1500億元，高於一年前2030年代初期將超過1000億元的預測。Leerink更預測2032年年銷售額將達到1580億元。

分析師引用最近的數據顯示，這些自行注射藥物有助於避免心臟病中風等昂貴的緊急情況，或治療睡眠呼吸中止症等慢性疾病，讓雇主和保險公司有支付這些藥物的理由。

這些新藥在美國的定價每月超過1000元，讓禮來公司和諾和諾德躋身全球最有價值公司之列。今年至今，禮來公司股價上漲了36%，而諾和諾德的股價也上漲了33%。

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