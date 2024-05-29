印度擬加強監管 美科技巨頭反對：恐增加用戶成本

代表科技巨頭谷歌、亞馬遜和蘋果的美國遊說團體發表公開信，要求印度 重新考慮其擬訂中的類歐盟 競爭法，認為反對數據使用的法規和對合作夥伴的優惠待遇可能會增加用戶成本。

一個政府小組以印度幾家大型數位公司的市場力量不斷增強為由，提議推出一項新的反壟斷法對它們進行規範；該法將補充現有法規，因該小組認為現有法規執行「耗時」。

印度的《數位競爭法案》與歐盟具有里程碑意義的《2022年數位市場法案》類似。主要針對全球營收超過3000億元和當地數位服務用戶超過1000萬人的大型企業，等於將一些全球最大的科技公司都納入其管轄範圍內。

它提議禁止業者利用其用戶的非公開資料並向競爭對手推銷自有服務，並取消下載第三方應用程式的限制。

美國商會旗下的美印商業理事會(USIBC)在5月15日對印度企業發表的公開信表示，企業採用這些策略是為了推出新產品功能並提高用戶的安全性，而遏制這些策略將影響這些計畫的推動。

信中指出，印度法律草案的範圍比歐盟的「範圍更廣」，「被鎖定的公司可能會減少在印度的投資 ，轉嫁數位服務價格上漲的影響，並縮小服務範圍。」USIBC要求印度重新考慮擬訂中的法律。

印度擁有14億人口和日益壯大的富裕階層，對大型科技公司來說是一個利潤豐厚的市場。蘋果執行長庫克本月表示，該公司在3月當季在印度創下「營收紀錄」，而其全球總體營收同期下降了4%。

印度專家小組表示，由於少數大型數位企業「對市場擁有巨大控制權」，因此需要制訂新法律。與歐盟一樣，它建議對違規公司處以高達全球年營業額10%的處罰。

目前立法時間表還沒有確定，印度政府接下來將審查對該提案的回饋，然後再尋求議會批准。