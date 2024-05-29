美股最錢線／T+1結算上路 考驗及時匯兌、全球基金

美股 的交易結算期限恢復到100年前的水平。根據美國證券 交易委員會(SEC)的最新規定，從美東時間28日開始，美股交易結算周期將由T+2縮短至T+1，即投資 人當天賣出的股票，在交易後一個工作日就能結算。

轉向T+1結算的最終目的是降低金融體系的風險，但這也會帶來一些問題，包括國際投資人可能難以及時獲得美元，全球基金將以不同的速度轉移資產等。

SEC上周表示，這種過渡可能導致「短期內結算失敗增加，並對一小部分市場參與者構成挑戰。」

這不是華爾街第一次經歷這樣的轉變，但業內人士表示，這次將最具挑戰性。

1920年代被稱「咆哮的20年代」，部分原因是驚人的股市表現。T+1結算在1920年代結束，因為人工跟不上激增的交易量。結算時間最終被延長至5天。在1987年黑色星期一崩盤後，結算時間縮短至3天；然後在2017年縮短至 2 天，以更好地反映現代市場。

由於當今市場的規模、跨境投資的複雜性以及各地區的法律差異，將結算時間縮短至一天將面臨更大的挑戰。

最值得注意的是，外匯交易傳統上在兩天內結算，這意味著希望買入美股的國際投資人將需要更快地獲取美元。雖然名義結算期限是一天，但實際上許多人只有幾個小時的時間來完成。

花旗證券服務部門執行服務主管韋恩(Michael Wynn)表示：「在外匯交易日結束以及隨後不久，也就是美東時間下午3點至7點之間，流動性需求可能會有所調整。從中長期來看，預計隨著業務恢復正常，流動性將會改善。」

T+1結算還面臨著兩大考驗：首先是29日所謂的「雙重結算日」，即24日的T+2交易與28日的T+1交易同時到期。然後是本周稍後MSCI 指數調整，屆時全球追蹤MSCI指數的基金將同時調整持股部位。