Fed卡斯哈里：未完全排除升息可能

美國明尼亞波利斯聯準銀行總裁卡斯哈里（Neel Kashkari）。 (路透)

美國明尼亞波利斯聯準銀行總裁卡斯哈里周二（28日）表示，聯準會 現在的政策是具有約束力的，但是決策官員還沒有完全排除再升息的可能性。

卡斯哈里（Neel Kashkari）在倫敦巴克萊銀行與經濟政策研究中心舉辦的國際貨幣政策論壇上說：「我不認為有任何一個人（決策官員）已經完全排除了升息可能性。我想，我們升息的機率非常低，但我不要排除任何可能。」

同日稍早，卡斯哈里接受美國財經媒體CNBC訪問時指出，官員們應該等更多顯示通膨降溫的證據出現後，再降息 ，特別是考慮到美國強勁的勞動力市場和富有彈性的經濟表現。

他說：「相對於我們認為應該與2%通膨目標水準一致，現在的薪資成長速度仍然相當強勁。」他認為，聯準會（Fed）做出任何新的決策之前，「有時間評估我們讓需求往下走所施加的壓力有多大」。

回答活動上的聽眾提問時，卡斯哈里表示，自從3月的聯邦公開市場委員會（FOMC）會議以來，他對通膨持續下降的信心並沒有增加。3月時，他預測Fed年底前將降息兩次。「在下次利率 會議前，我希望拿到所有數據，然後再做出結論」他說，「但我可以告訴你們的是，很確定降息不會超過兩次」。

美國4月新的一份通膨報告將在本周五公布，經濟分析師預期Fed偏好參考的指標將呈現通膨有些許緩和。聯準會下次利率會議定在6月11日到12日，市場廣泛認為決策官員將會維持利率在23年的高點不變。卡斯哈里今年在FOMC決策會議裡，沒有投票權。

卡斯哈里在論壇上還提到，商用不動產市場的壓力對美國經濟構成風險。他預期商用不動產會有巨大虧損。關於聯準會縮表放緩，卡斯哈里強調，不應被解讀為結束縮表，「我們只是要把速度慢下來一點，給我們時間來監看市場跡象。這不會最後形成目標的改變。」