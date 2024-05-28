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美國這一檔散熱飆股 已漲了近700%

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美國這一檔散熱飆股 已漲了近700%

編譯葉亭均／綜合外電
Vertiv在今年5月宣布新的AI中心Vertiv.com/AI。(美聯社)
Vertiv在今年5月宣布新的AI中心Vertiv.com/AI。(美聯社)

AI爆炸性成長，推高資料中心的能源需求，也為伺服器冷卻系統業者創造機會。除了台灣的「散熱雙雄」奇鋐、雙鴻股價飆漲外，美國也有一檔漲勢更凌厲的散熱飆股。

總部為在俄亥俄州的維諦（Vertiv）為資料中心提供電力和散熱系統，股價自2022年底以來已飆漲近700%，28日報每股105.16美元。不計匯率影響，該公司上季訂單年比大增60%，導致截至3月底止的積壓訂單達到創紀錄的63億美元。該公司約三分之一營收來自資料中心的散熱管理。

根據國際能源署（IEA）估計，從2022年至2026年，美國資料中心的電力需求將成長約30%，達到260 TWh（百萬兆瓦時），占美國電力總需求約6%，或足以向2,400萬戶美國家庭供應一年的電力。多數的能量會以熱能發散，代表對冷卻系統的需求提高。

目前，多數資料中心都使用風扇來保持空氣流通，達到降溫效果，但功能更強大的晶片組會更熱，達到這類風扇式散熱系統的極限。克服的方式之一，就是在伺服器的管道中讓液體冷卻劑流動，藉此吸收熱量，也就是液冷式散熱。以相同體積而言，水升高1度所需要的熱能，比空氣所需的熱能高出逾3,000倍。效率更高的液冷式散熱系統還能讓資料中心把伺服器排得更密。

高盛估計，伺服器散熱市場規模將從今年的41億美元，2026年將成長至106億美元，而且液冷式散熱將變得更受歡迎，到2026年，液冷在AI伺服器的滲透率將達57%，高於今年的23%。由於這些系統的設計更複雜，會為散熱系統業者帶來更佳的利潤。根據摩根大通的說法，液冷式系統成本是空氣式散熱系統的三倍至四倍。

除了美國的Vertiv，台灣的奇鋐、雙鴻股價自2022年底以來已分別飆漲600%與510%。Vertiv在去年12月收購總部位於英國的液冷式散熱廠CoolTera，以提升其液冷技術。

不過，根據FactSet的數據，這些散熱業者的股價本益比已超過40倍，遠遠高於AI狂潮之前不到20倍的水準，已反映了這塊新興產業的巨大成長潛力。

AI 俄亥俄州 匯率

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