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財經簡訊

財經新聞組／整理

豐田新引擎 叫陣特斯拉

在純電動車銷售因成本和充電網路不足而放緩之際，豐田汽車28日展示了可使用氫氣、汽油和其他燃料的內燃機引擎原型，這款新一代引擎不僅有助脫碳，還能在綠能車領域挑戰特斯拉等電動車大廠。

豐田在與馬自達及Subaru發表的共同聲明說，已在開發更小、更高效的引擎方面取得進展，這款引擎能與電動車製造平台相容，並能滿足嚴格的排放法規要求。這三家車廠表示，他們的做法是使內燃機與電子燃料、生質燃料等替代燃料相容，以協助脫碳。

官員：通膨明顯趨緩才降息

明尼亞阿波利斯Fed行長卡什卡利接受《CNBC》採訪時表示，聯準會應等待通膨取得重大進展後再降息。在被問及聯準會今年降息一次或兩次所需的條件時，他表示：「我認為，還需要好幾個月的積極通膨數據才能讓我相信，調整政策是適當的。」卡什卡里指出，如果通膨未能進一步下降，聯準會甚至可能升息。他在聯準會3月會議上建議今年降息兩次；但如果通膨繼續停滯，年底前可能不會要求降息。

Klarna生成式AI可年省千萬

金融科技公司Klarna是生成式人工智慧(AI)的早期採用者之一，該公司表示將AI用於開展行銷活動和生成圖片等目的，每年可節省約1000萬元的成本。該公司第1季銷售和行銷預算削減了11%，其中AI省下37%的成本，同時增加了行銷活動數量。Klarna表示，使用Midjourney、DALL-E和Firefly等生成式AI工具進行影片生成，已將影片製作成本降低了600萬元。它使用生成式AI每周更新其應用程式和網站上的圖片，反映情人節、母親節和夏季促銷等關鍵零售活動。

T-Mobile收購U.S. Cellular

T-Mobile宣布計劃收購U.S. Cellular大部分業務，包括商店、無線通訊的部分頻譜及其客戶，交易價值44億元。該交易還包括現金和高達20億元的債務。T-Mobile將使用U.S. Cellular無線頻譜來改善農村地區的覆蓋範圍，同時為美國各地的U.S. Cellular客戶提供更好的連接。U.S. Cellular客戶可續用目前的套餐或改用T-Mobile套餐。U.S. Cellular將保留部分無線頻譜和基地台，並向T-Mobile租賃至少2100個額外基地台的空間。交易預計將於2025年中期完成。

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