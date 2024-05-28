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輝達股價美股盤前再漲逾2% 分析師：離高峰還有一段距離

編譯簡國帆／綜合外電
輝達（Nvidia）執行長黃仁勳。（路透）
輝達（Nvidia）執行長黃仁勳。（路透）

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳造訪台灣之際，輝達股價持續上演「財報歡慶行情」，28日盤前大漲逾2%、再創新高，分析師看好輝達的題材顯然還沒接近終點，股價也還沒逼近高峰。

輝達股價在美股28日盤前續揚2.6%至1,093.01美元，預示開盤時將再度刷新歷史紀錄。輝達的上季財報與財測已贏得諸多讚揚，Melius研究公司分析師瑞茲（Ben Reitzes）更形容「毫無實質利空」。

Piper Sandler分析師庫瑪表示，輝達在財報說明會上表示新款的Blackwell系列晶片正全力生產，是「重點所在」。

TD Cowen分析師蘭姆塞（Matthew Ramsay）也回顧了輝達過去一年來的表現。輝達去年5月預估，去年7月當季營收將達創紀錄的110億美元，震撼華爾街，啟動人工智慧（AI）熱帶動的股價漲勢，如今，輝達對今年7月止季（本季）的營收預測數字是去年同期的2.5倍左右。

蘭姆塞預測，輝達在止於明年1月底的2025年度資料中心營收將超過1,000億美元。相較下，輝達2022年度資料營收為106億美元，2023年度是150億美元，2024年度為475億美元。

Bernstein分析師雷斯根（Stacy Rasgon）指出，輝達股價以未來獲利預估計算的本益比「依然相對不貴」，題材顯然還沒接近終點，股價「也可能還沒逼近高峰」。

輝達 華爾街 黃仁勳

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