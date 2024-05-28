Fed鮑曼贊成放慢縮表不必急 梅斯特：政策聲明文不妨長一點

克里夫蘭聯邦準備銀行總裁梅斯特（Loretta Mester）。 （路透）

聯準會 理事鮑曼周二（28日）說，對於縮減聯準會的資產負債表，她贊成兩個方式二擇一。方式一，先等等再開始放慢縮表；方式二，用比本月稍早所宣布的更溫和的速度來放慢縮表。

向來立場偏鷹的鮑曼（Michelle Bowman）是在東京日本銀行（央行）主辦的會議發表演講時，做此表示。她認為，商業銀行存放在聯準會（Fed）的準備金仍然充足，這讓利率 策官員有更多時間來推動縮表進程。

鮑曼說：「在準備金接近充足水準的情況下，放慢縮表步伐雖然很重要，但在我看來，我們還沒有到那個程度。尤其是在聯準會隔夜附賣回操作（ON RRP）的使用量仍然很大的情況下。」

銀行在聯準會的準備金水準，是決定Fed資產負債表總體規模的關鍵考慮因素。Fed資產負債表規模已經從2022年的約9兆美元縮減至目前的約7.4兆美元。官員們不希望看到2019年9月的情況重演，當時他們過度縮表，引發短期融資市場出現波動。

聯準會在5月1日宣布將開始放緩縮表步伐，預定6月開始實施，屆時聯準會公債的減持上限將從每月600億美元降至250億美元，抵押擔保證券（MBS）的減持上限保持在每月350億美元不變。

上周公布的會議紀錄顯示，關於放慢縮表步伐的決定並未獲得所有決策者的一致支持。鮑曼今天的談話顯示，她應是希望等一等再放慢縮表的「少數與會官員」之一。

鮑曼相信，在經濟依然強勁的情況下繼續縮表，可盡快達到充足的準備水準，聯準會才能夠更有效、更可靠地利用其資產負債表來因應未來的經濟和金融衝擊。她說，重要的是Fed官員要有效傳達，關於縮表的任何變化，並不反映利率在內的貨幣政策的改變。

也在日銀這場會議致詞的克里夫蘭聯邦準備銀行總裁梅斯特（Loretta Mester），正好提及聯準會的「溝通」技巧。她認為，雖然簡化常被認為是個優點，但聯準會在利率決策會議後發布的政策聲明，不妨加長一點。她說：「政策制定者最好藉由使用更多詞彙，來描述對於當前經濟發展的評估、它們如何影響前景、以及對前景構成的風險。如此一來，可以更能把握外界的解讀。」

聯準會的政策聲明在主席鮑爾 領導後，變短了。下個月就要退休的梅斯特覺得，簡短不總是個最好的選擇。