馬斯克xAI估值增至240億 OpenAI最強勁對手

馬斯克旗下的AI新創公司xAI估值來到240億美元，使這家成立僅一年多的公司，一躍成為最具實力挑戰OpenAI的競爭對手。（路透）【作者：路透通訊社，日期：2024-05-28，數位典藏序號：20240312011731351】

馬斯克 旗下的人工智慧（AI ）新創公司xAI，在最新一輪籌資中募得60億美元，將讓這家成立僅一年多的公司，一躍成為最具實力挑戰OpenAI的競爭對手。

英國金融時報（FT）報導，雖然從去年3月成立至今才一年多，但xAI已躍居OpenAI潛在對手中最具財力的一群。若按籌資金額排名，xAI目前將和亞馬遜支持的Anthropic並駕齊驅，Anthropic自2021年創立來共籌得逾80億美元。OpenAI則共籌到130億美元。

馬斯克在其社群平台X上表示，xAI在這個B輪籌資前的估值為180億美元，代表這輪籌資將使xAI估值達到240億美元。

xAI這輪籌資的許多投資 人都是馬斯克的死忠支持者，包括有「中東股神」之稱的沙烏地阿拉伯親王阿瓦里德旗下的Kingdom Holdings，以及Valor Equity Partners、Vy Capital，還有矽谷創投公司Andreessen Horowitz和紅杉資本。

這群投資人2022年也支持馬斯克以440億美元收購原名推特的X。馬斯克已將xAI的聊天機器人Grok與X進行統合，讓其可獲得大量即時數據和潛在用戶。

集結打造大型AI模型所需人才和運算能力的成本可是要價不菲。微軟、Google和Meta等全球最具價值公司全都在爭相擴張AI能力，並投資數十億美元在建造運作AI模型所需的資料中心。

不過，投資人仍在欲打造大型語言模型的新參賽者身上看到機會。在xAI之前，法國新創公司Mistral也在新一輪籌資中募得5億歐元，估值達到50億歐元。

xAI在26日的部落格文章中說：「xAI未來幾個月將繼續這樣的陡升進步軌跡，並將很快宣布多項令人興奮的技術更新和產品。這輪募得的資金，將用於將xAI的首批產品推向市場、建造先進的基礎設施，並加快未來技術的研發腳步。」